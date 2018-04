La fiesta, pendiente del Coria

A seis jornadas del final, el Xerez Deportivo FC sigue en la cuenta atrás para celebrar el ascenso matemático a Tercera División. La victoria ante el Pozoblanco (3-1) deja al equipo de Pepe Masegosa acariciando el salto de categoría con el punto de mira en el envite de dentro de quince días en Chapín contra el Conil, segundo clasificado. Pero dependiendo del resultado del Conil-Coria, envite entre segundo y tercer clasificados de la próxima jornada, el equipo azulino podría no depender de sí mismo para que el ascenso fuese matemático dentro de dos jornadas.

Si empatan Conil y Coria, el XDFC tendría que ganar a los de Zafra por más de 1 gol

Hay que tener en cuenta que la referencia es el tercer clasificado, ya que con el Ceuta en puestos de fase de ascenso a Segunda B por el momento solo hay dos plazas seguras de ascenso a Tercera División. De igual forma, las cuentas para que el ascenso sea matemático dentro de dos jornadas contemplan que el Xerez DFC sume 69 puntos pero no más, porque eso supondría subir a Tercera en otra jornada posterior.

De esta forma, las cuentas están claras: para tener opciones de ascender en el siguiente partido en Chapín de forma matemática, el Xerez DFC debe ganar la próxima jornada en La Palma y luego al Conil, con lo que sumaría 69 puntos, y el tercer clasificado debería estar entonces a más de 12 puntos ya que quedarían cuatro jornadas por disputarse para el final de liga.

Contando con que el Xerez DFC gana sus dos próximos partidos (69 puntos), estas son las opciones dependiendo del resultado del Conil-Coria de la próxima jornada, con los de Zafra actualmente en la segunda plaza (56 puntos) y los de Puma en la tercera posición (54):

Si el Conil gana, podría llegar a 71 puntos incluso perdiendo en Chapín, con lo que podría acabar por encima del Xerez DFC (69 puntos). El Coria quedaría con 54 puntos y podría llegar a 69 en caso de victoria en Chapín en la última jornada.

En este caso, el ascenso xerecista no sería matemático porque esta posibilidad contempla que el Coria gane en Chapín, con lo que tendría a su favor el gol average y acabaría por delante del Xerez DFC en ese hipotético empate a 69 puntos. Si el Coria pierde, para que el ascenso del Xerez DFC fuese matemático contra el Conil, el equipo azulino necesitaría que el equipo de Puma no ganase en la siguiente jornada al Isla Cristina en el Guadalquivir, con lo que ya no podría alcanzar los 69 puntos a final de la competición.

Si Conil y Coria empatan, el Xerez DFC necesitaría vencer al Conil por más de un gol de diferencia en Chapín para ganar el gol average al Conil -que se impuso 1-0 en el Pérez Ureba en la primera vuelta- y que el ascenso sea matemático, porque el equipo de Zafra, perdiendo en Jerez, podría acabar con 69 puntos.

El 1-0 no sería matemático porque entonces en caso de empate habría que acudir a la diferencia de goles general, que hasta la última jornada no se dilucida definitivamente.

Y el empate no descarta al Coria, que sumaría 55 puntos y podría acabar la liga con 70.

Para el Xerez DFC, el mejor supuesto es que el Coria gane en Conil, con lo que el tope de puntos de los de Zafra estaría en 68. En este caso, al equipo de Masegosa le valdría la victoria en Chapín ante el Conil para que el ascenso fuese matemático independientemente de cualquier otro resultado.