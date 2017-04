Excesivo castigo para el XDFC (3-0)

Un Xerez Deportivo FC sin suerte alguna cayó goleado a domicilio de forma clara ante el Ciudad de Lucena, que se afianza en la tercera plaza con 57 puntos y aventaja ya a los azulinos, que bajan hasta la séptima plaza, en siete. Pese a que los xerecistas fueron superiores, controlaron más la posesión y generaron mayor peligro, un gol tempranero de los locales nada más iniciarse el juego y un segundo a un minuto del descanso colocaron el marcador muy cuesta arriba. En la segunda mitad se esperaba la reacción visitante pero un tercer gol cordobés a los cinco minutos sentenció el resultado ante un equipo jerezano que continuó mandando pero sin tener nada pegada.La primera llegada a portería fue muy rápida y a cargo de los visitantes pero el primer gol en la mañana del domingo sería de los locales. Un tempranero tanto en una acción aislada e individual del atacante cordobés David Carmona, que se sacó de la manga un gran gol con un trallazo desde larga distancia que sorprendió a todos los presentes, incluido el guardameta xerecista Edu Villegas, que no pudo hacer nada por evitarlo.Pese al contratiempo en forma de gol encajado el Xerez Deportivo FC no se descompuso y ni tan siquiera perdió la compostura táctica, siguió bien plantado en el rectángulo de juego, controlando el cuero con solvencia y tratando de proyectarse con verticalidad en busca del marco rival. Así, un poco más tarde un buen disparo de Guille se encontraba con Camacho y pasado el minuto veinte, el propio Guille no conseguía el empate en otra todavía más clara. Cumplida ya la media hora Javi Tamayo perdonaba al Ciudad de Lucena y malograba una oportunidad inmejorable.En el último tercio de la primera mitad, el dominio visitante se intensificó todavía más, a los locales la pelota apenas le duraba en su poder y su salida desde atrás al toque cada vez resultaba más farragosa. Se presentía el gol en la grada del Ciudad de Lucena. El entrenador local Diego Caro mostraba su enfado por los constantes acercamientos del oponente pero cosas del fútbol, a un minuto de la llegada del descanso, los lucentinos golpeaban en otra jugada imprevisible. Un regalo de la zaga azulina permitía a Gabri superar a Edu Villegas por alto con una vaselina y anotar el segundo, un gol psicológico que colocaba el marcador muy cuesta arriba para un Xerez DFC al que todavía le daría tiempo para fallar una doble oportunidad.A buen seguro que Sánchez Franzón realizó una importante labor psicológica en los vestuarios pero lo cierto es que de vuelta al césped lo que se encontró es con un tercer gol local muy rápido, a los cinco minutos del reinicio, que sentenciaba definitivamente el resultado. Jugada colectiva muy bien llevada que finaliza con un buen pase de Guerrero a Ávalo, que tras controlarlo y ante la salida desesperada de Villegas cede en bandeja para que Carmona haga el segundo en su cuenta particular y el tercero del choque. Este tanto mató el partido por completo pues de nada sirvió que los locales se quedaran en inferioridad numérica poco más tarde por una roja directa a Caballero. El Xerez Deportivo FC no bajó los brazos nunca y de hecho intentó hacer gol, pero por entonces ya estaba claro que no era su día ni mucho menos. Los visitantes siguieron dominando el cuero con suficiencia y generarían bastantes llegadas claras al área rival, también después de que Antonio Benítez viera la roja minutos después de ingresar en el campo, pero continuaron mostrando una falta de puntería alarmante. Guille fue el peor parado en la definición, pero también Barba o Goma.