Herrero: "Estoy disfrutando muchísimo y ascenderemos pero sin volvernos locos"

Jorge Herrero fue uno de los fichajes más importantes del Xerez DFC el pasado verano y el centrocampista está respondiendo a las expectativas. El jerezano se ha convertido en el 'jefe' de la parcela ancha y en uno de los fijos de Masegosa -ha sido titular en los catorce encuentros de Liga- y en uno de los futbolistas por el que más preguntan los entrenadores rivales. Su trabajo no pasa desapercibido para nadie.

La pasada campaña militaba en las filas del San Fernando en Segunda B, no le importó bajar dos categorías para defender la camiseta azulina en División de Honor y se encuentra encantado con la experiencia y la temporada que está realizando el equipo, que recuperó el liderato el pasado domingo tras derrotar al Isla Cristina por 1-0 en el Puntas Vela de Rota y la igualada del Conil en El Viso.

Herrero admite que "la temporada hasta el momento está siendo bastante buena, muy bonita y estamos disfrutando. El vestuario es bueno y eso ayuda bastante. Hay muy buen ambiente, muy buena predisposición al trabajo, cada vez llegamos antes y nos vamos más tarde. Nunca miramos el reloj, ni los días que hay vídeo que necesitamos más tiempo, y todo eso se agradece bastante. La relación con los técnicos es también buena y fluida".

A falta de tres jornadas para el final de la primera vuelta, Jorge sólo le pone un pequeño pero al equipo. "Estamos satisfechos en líneas generales pero nos falta mejorar un poquito fuera. Los resultados en casa son espectaculares, no hemos perdido aún y eso lo dice todo, pero lejos de Jerez tenemos que mejorar, aunque sabemos que es más complicado porque los rivales tienen más armas para combatirnos. En Chapín explotamos bien las dimensiones y en los tres partidos que hemos jugado en Rota hemos sido capaces de mantener el nivel".

El xerecista, igualmente, defiende algo que sus compañeros también resaltan: "Cada partido es un reto porque nuestros rivales siempre están extramotivados cuando se enfrentan a nosotros. En Chapín porque es normal que quieran lucirse y disfrutar del campo y fuera porque quieren agradar a su afición. Ese plus que tienen ya sabemos que tenemos que combatirlo, como nos ha comentado el míster, con más motivación si cabe y trabajando mucho más. Ese hándicap nos lo vamos a encontrar toda la temporada. Aún así, tenemos una buena plantilla y el reto se va a conseguir. Al principio, parecía que era corta porque coincidieron muchos compañeros lesionados pero ahora que se han recuperado todos y también llegó Álex hay mucha competencia. El míster tiene dónde elegir y eso es bueno para todos, para nosotros y para los técnicos. Ahora mismo, no hay nadie imprescindible, todos podemos jugar".

La categoría no le ha sorprendido porque "está resultando más o menos como me esperaba, está siendo igualada, hay buenos equipos. Nosotros, como he comentado antes, creo que conseguiremos el objetivo pero no será fácil, no podemos volvernos locos, nos queda bastante camino por recorrer, se asciende en mayo, no en Navidad. Lo único que nos está faltando es un poco de acierto de cara a portería. Tenemos buenos delanteros, se están generando oportunidades y las acabaremos metiendo. Es lo que echo de menos, ganar un partido por un marcador abultado, que los equipos que están arriba sí que lo han conseguido. Nos falta ese pequeño plus para jugar mucho más tranquilos porque si llegas al final de los partidos con el marcador ajustado como ante el Isla, siempre tienes el miedo de que en cualquier jugada te puedan hacer daño".

El cuadro azulino vista el domingo El Fontanal para medirse al Chiclana Industrial, que comenzó muy fuerte la temporada pero ahora se ha colocado en puestos de descenso. "No nos podemos confiar, es un partido trampa. Viene de encajar una goleada en Coria y querrá resarcirse ante su afición, peleará cada balón y competirá bien. Creo que es un rival complicado y bastante correoso".