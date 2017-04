"Honesto, transparente y con trabajo, mucho trabajo"

El candidato a la presidencia pidió ir "todos a una" y subrayó que "ahora no nos podemos caer" si esta temporada, como parece, no se consiguen los objetivos deportivos, y aspira a "recuperar la ilusión" de los aficionados y a recuperar socios. Bellido tiene claro que un club de fútbol en categorías regionales "es ruina" porque "no hay dinero, hay que buscarlo y para eso hay que trabajar mucho y dedicar mucho tiempo".

Juan Pedro: "Paco Peña es un entrenador cuyo perfil encaja en lo que yo busco"

Juan Pedro Ramos se ha comprometido con Juan Bellido y su candidatura “porque fueron los primeros que me llamaron” -aunque no los únicos- “y porque tienen una idea de club que me gusta, además de que gestionar la parcela deportiva me atrae. Ya les he dicho que el Xerez DFC va en desventaja con respecto a otros clubes porque en todo el tiempo que falta hasta que haya presidente los otros clubes fichan, los jugadores se comprometen, y mi consejo para el futuro sería adelantar el proceso electoral”. En cuanto a su modelo de gestión, “es el que he defendido siempre, gente de la casa, rodearme de jerezanos y xerecistas”. Socio del XDFC, el Pirata abogó por acabar con la rivalidad con el Xerez CD que no sea deportiva y pidió “respeto”. Defensor de la cantera, “que se puede autofinanciar y hasta dar dinero a medio plazo”, reconoció que “Paco Peña es un entrenador cuyo perfil encaja en lo que yo busco”, y dejó claro que comunicó al Sanluqueño, con el que aún tiene contrato, su decisión de apoyar a Juan Bellido.