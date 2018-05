Masegosa medita su continuidad "desde hace tiempo"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, explicó tras el empate en el último partido de la temporada que "hemos conseguido los dos objetivos que nos marcábamos para este partido: uno estaba claro, que era intentar ganar o como mínimo quedar invicto durante toda la Liga en Chapín, que eso era clave, y después otro objetivo que nos marcábamos para este partido era darle minutos a todo el mundo, hacer partícipe del ascenso a un juvenil que ha participado con la primera plantilla como lo hicieron Juli y Curro el domingo pasado, y al final ponemos el broche a una temporada que yo creo que ha sido sinceramente buenísima, lo que pasa es que no se ha valorado lo suficientemente por la necesidad y la urgencia que tiene este equipo de subir de categoría, esa es la realidad. Entiendo que eso pueda ser así porque está claro que hay una necesidad de verse donde se cree y donde yo creo que debe estar esta afición pero creo que ese camino va a ser largo; no es un camino de este año, ya viene de un recorrido de cinco años atrás y esto es fútbol y no es fácil".

"Como resumen general -añadía el técnico- creo que deberíamos estar un poco más tranquilos en el camino hacia un objetivo, creo que eso va a facilitar las cosas y estoy convencido de que si se coge esa mesura a la hora de analizar y demás creo que los éxitos van a llegar antes. También es verdad que no se parte limpio en esta temporada, porque el año pasado había la misma necesidad y venir de un fracaso implica que al año siguiente de toda esa frustración eso caiga sobre el nuevo proyecto. Creo que también hemos sabido navegar en unas aguas muy turbulentas y por eso también hay que felicitar por supuesto a los jugadores porque han sabido en todo momento responder a las expectativas de esa necesidad imperiosa de ascender. Es una temporada histórica, no solo porque se ha conseguido el ascenso a categoría nacional sino porque creo que se podrían incluso sentar unas bases de tranquilidad con respecto a temporadas venideras".

No escondía Masegosa que por esa razón le quedaba cierto sabor agridulce pese al ascenso: "Puede ser. Un poco sí. Sí porque yo palpo cosas de mi entorno muy cercano y palpo cosas de mi entorno no tan cercano. En mi entorno cercano sí que se ha valorado: el director deportivo, la junta directiva, los del día a día veis las dificultades del proyecto y sí lo valoráis. Pero después hay otro entorno, que también me pertenece, que está un poco más alejado y que quizá no ha valorado lo suficiente la dificultad que tiene no el ganar un partido sino el ganarlo y tenerlo que ganar forzosamente porque si no se te va".

"No solo -proseguía el preparador xerecista- ganar un partido sino que además teníamos que aplastar a los rivales. Eso no casa en el fútbol, puede pasar y ha pasado en algunos momentos. De hecho, he visto una primera parte en la que el Coria prácticamente no ha llegado, solo en una falta lateral y en un córner, un despeje, pero hemos hecho un partido muy serio. Eso puede llegar en determinados momentos pero eso no puede ser una tónica habitual desde el cero al noventa durante todos los partidos. No. A veces el balón no está tan fluido, el campo no está tan bueno, la categoría hace sus mellas... Creo que ese entorno un poco más alejado de mí y que me hace tener esa pequeña, muy pequeña, no satisfacción de haber ascendido y no haber tenido esa valoración, eso se me escapa un poco".

Por todo ello, Masegosa meditar si merece la pena continuar en el banquillo del Xerez DFC: "Yo estoy meditándolo desde hace tiempo. Este tema ya ha salido varias veces y siempre decía lo mismo: me llamaron para ascender, sabía dónde venía, las exigencias, las dificultades, sabía que mi trayectoria ha sido Segunda A, Segunda B y Tercera en puesto de promoción... Sabía que venía a División de Honor, es decir, que arriesgaba mucho porque si hago aquí la temporada del año pasado me he cargado siete años que he trabajado todos los años con lo difícil que es trabajar. Yo arriesgaba mucho al venir, sabía perfectamente dónde venía y lo que me jugaba. Eso implica que cada vez que hemos hablado yo decía 'vamos a ascender y luego hablamos'; hemos ascendido y ahora llega el momento de hablar. Y ¿de qué depende? Depende no tanto de esa valoración del entorno más lejano mío, sí del proyecto deportivo, sí de las expectativas, sí de todo lo que podamos crear en torno a ese proyecto".

Rafael Coca, presidente azulino, ya ha mostrado su intención de que el equipo pelee por estar arriba pero "conmigo no: yo no me he sentado con él y con Edu Villegas y hemos dicho vamos a pelear para arriba, cómo lo vamos a hacer, qué tipo de plantilla se va a formar, qué tipo de entrenamientos vamos a tener, hay que mejorar en esto, esto y esto, en esto estamos de diez, en esto estamos de cinco y tenemos que sacar un ocho... Aún no, no lo he hecho, y una vez que tengamos todo eso sobre la mesa vamos a decidir lo mejor para el club".

"Evidentemente -añadía el entrenador- yo voy a mirar mis intereses, no voy a ser aquí una hermanita de la caridad, pero no voy a pensar única y exclusivamente en mí porque me conocéis y sabéis que voy más allá de lo que es el cargo o de mis relaciones, yo me voy a la persona. Y eso me pasa también con el club, con el presidente, con el director deportivo. Por lo tanto, no es simplemente me interesa o no me interesa y fuera. No: cómo se queda el club, vamos a ver un poco esa situación; no quiero decir que yo vaya a estar gratis ni mucho menos porque soy un profesional y voy a ser muy exigente con mis posibilidades pero cuando llego a los sitios cultivo relaciones personales porque soy así y esas relaciones me hacen tomar decisiones".

Masegosa se refiere a las condiciones de trabajo y a la confección de plantilla: "Claro, básicamente. Tengo también que darle forma a una situación personal mía, mi familia está en Asturias...", y el plazo para tomar una decisión es breve: "No más de la semana que viene... Diez días como mucho. La próxima semana empezaremos y este martes no, el siguiente o el miércoles lo diremos".