Paco Ramírez no continuará en el primer equipo del XDFC

Paco Ramírez ya no es segundo entrenador del Xerez Deportivo FC pero aún no sabe en qué situación se queda en la entidad ni de qué forma se desvinculará si finalmete es esa la decisión que adopta el club. El técnico jerezano mantuvo ayer una reunión tanto con Juan Carlos Ramírez, director deportivo azulino, como con Juanlu Aguilocho, nuevo entrenador del primer equipo xerecista, en la que ambos le comentaron que no entraba en los planes del nuevo preparador, que sí cuenta tanto con José Luis González, entrenador del porteros, como con Josemi Fernández, preparador físico. Como segundo entrenador actuará a partir de ahora Antonio Bejarano 'Yiyi', que se encontraba entrenando al cadete A.

Paco Ramírez se mostró ayer bastante molesto con la junta directiva del club porque considera que "se me ha faltado al respeto. Después de tres años aquí, ha quedado claro que no se confía en mí ni se ha valorado el trabajo que hemos hecho. Yo entiendo perfectamente que el nuevo entrenador no cuente conmigo, cada uno es libre de tomar las decisiones que estima oportunas y lo último que haría sería cuestionar la decisión de un compañero. Yo lo que critico es la falta de rigor con la que han actuado desde la directiva con este tema y eso ya venía de lejos. Son libres de contratar al entrenador que quieran, ahí jamás entraré. Lo que digo es que no se me ha respetado profesionalmente porque no han sido capaces de decirme las cosas a la cara. Si no se cuenta conmigo, lo acepto y lo asumo, igual que la vez anterior con Dani Pendín. Tengo ya muchos años y mucha experiencia en el fútbol y si ha sido un cese encubierto, lo normal es que me lo hubiesen dicho. Les ha faltado valentía, con lo sencillo que hubiese sido. Dada la situación con el míster, había dos caminos. Lo normal hubiese sido seguir los pasos habituales y ofrecer el puesto al segundo entrenador pero no ha sido así y es evidente que no hay confianza, creo que han actuado con segundas intenciones. Lo normal hubiese sido ofrecerme el cargo, aunque luego otra cosa es que yo lo hubiese aceptado".

Juan Carlos ha hablado conmigo y le he dicho que pregunte a la directiva en qué situación me quedo"

En cuanto a la charla que mantuvo ayer con Ramírez y Aguilocho, aclaró: "Juan Carlos ha tenido una relación con el míster y conmigo exquisita y yo con él no tengo problemas, todo lo contrario. Le he agradecido que hablase conmigo y me explicase el tema, él ha dado la cara. Yo le he comunicado que me quedan dos meses de contrato, que asumo que no voy a seguir ahí en el primer equipo pero que me digan en qué situación me quedo. Le han dejado la patata caliente y lo que le he planteado es que el club decida qué va a pasar conmigo, si tengo que venir todos los días, si me quedo en casa o qué hago. Al nuevo entrenador le he dado la mano, le he deseado lo mejor y le he comentado que aquí me tiene para todo lo que neciste, que me alegraré si las cosas le salen bien tanto por él como por el club. Yo por cuatro individuos jamás voy a hablar mal de la institución, todo lo contrario. Voy a esperar unos días a ver qué dicen y si no, hablaré yo y me interesaré por el contrato que me resta hasta final de Liga".

El todavía técnico xerecista pasó ayer por la tarde por el Anexo de Chapín para "despedirme de los jugadores y contarles la verdad, para decirles que el club no cree en mí ni en lo que yo pueda aportar. Insisto, la pelota está en su tejado. Ahora, a ver qué decisión toman. Yo me visto por los pies, pasé un mal momento con el tema de Dani y se ha vuelto a repetir con Juan Antonio, que confió en mí y pidió mi regreso porque nos conocemos desde hace muchos años. Somos amigos y lo vamos a seguir siendo. Los problemas llegan con Pedro Ruiz, encargado de la parcela deportiva, con el que mantenía una buena relación, pero que se ha ido distanciando por una serie de hechos que se me han achacado a mí cuando yo no tenía nada que ver. Allá cada uno con su conciencia, yo sabía que esto iba a pasar. No me gusta que se me acuse de traicionar a mis amigos ni tampoco de provocarles para que adopten decisiones que ellos solitos saben tomar porque son mayorcitos. Están actuando mal en muchos aspectos y lo que están consiguiendo es distanciar al club de la sociedad".

Por último, también quiso dejar claro que "me da pena todo esto, llegué con mucha ilusión y voy a seguir defendiendo este proyecto pase lo que pase, el club siempre tendrá mi apoyo, los que no lo van a tener son algunos directivos".