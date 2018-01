Primera en casa del Viso, quinta fuera del Xerez DFC (1-0)

Pepe Masegosa: "Entiendo el enfado de la afición pero estos jugadores van a ascender al Xerez seguro"

Tras la finalización del encuentro entre el UP Viso y el Xerez Deportivo FC, Pepe Masegosa comparecía en sala de prensa para realizar una valoración del partido. El técnico reconocía que “casi todo las acciones de peligro que han generado ambos equipos han venido a través del balón parado. En ese sentido, ellos han sido más determinantes. Nosotros, entre las intervenciones del portero y que no hemos rematado con la claridad suficiente, no hemos podido hacer ningún gol. Todos los equipos atraviesan por momentos difíciles y nosotros los estamos pasando ahora”. Respecto a las decisiones arbitrales, el técnico xerecista se mostraba contrariado ante las continuas pérdidas de tiempo de los locales y el escaso tiempo añadido al final del partido. “Lo normal es que hubiese dado 15 minutos de prolongación porque en ningún partido he visto que los fisios entren tres veces a atender a un portero y que no tenga nada. No me parece lógico, aunque ahí no voy a centrar mi esfuerzo. Nos cuesta mucho meter un gol, incluso rematando”. Tras los dos últimos resultados a domicilio, Masegosa entiende las críticas por parte de la afición. “Entiendo el enfado porque se merecen sufrir menos y verse más holgados en la clasificación, pero el fútbol así. Les pido que tengan paciencia, que crean en nosotros porque estos jugadores van a ascender al Xerez seguro”. Tras las bajas por sanción y lesión de esta semana, el técnico sevillano afirmaba que “cuando están todos los jugadores disponibles la plantilla es amplia, pero cuando sufrimos varias bajas tenemos menos margen de maniobra. Pese a ello, estoy muy satisfecho con la plantilla que tengo”. Para finalizar, Masegosa entendía que “hasta el gol de ellos no pasamos apuros. Los equipos apenas se acercan, pero en un momento puntual la motivación de jugar contra el Xerez de los rivales nos cuestan goles y luego es complicado darle la vuelta. La semana que viene vamos a intentar ganar el partido para volver a recuperar esa dinámica positiva”.

"Al Xerez le está costando ganar fuera pero es el claro candidato a quedar primero"

Javier Rojas, técnico del UP Viso, se mostraba muy feliz por la victoria, primera de la temporada en el San Sebastián gracias al primer tanto como local: “Llevábamos buscando el gol en casa y ha llegado contra el mejor rival de la categoría junto al Coria. El Xerez sabía a lo que venía y con sus armas creo que también lo han hecho bien y al final cualquiera de los dos podría haber marcado algún gol más”. Tras ello, el técnico visueño afirmaba que “el Xerez es un equipo al que le está costando ganar fuera de casa, pero es el claro candidato a quedar primero”.