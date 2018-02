Rota-Xerez DFC, choque de trenes en el Navarro Flores

Romerito, que le ha cambiado la cara a los roteños desde su llegada, ha adelantado que no saldrá a especular y cara a cara se van a ver dos de los mejores arietes de la categoría, el jerezano en el cuadro roteño Luis Lara, que lleva seis dianas, y Javi Tamayo, que también suma seis tantos, uno de ellos de penalti. De todos modos, el máximo artillero de los xerecistas es esta temporada Cuenca, con diez tantos.

Los azulinos pueden presentar un once similar al que superó al San José por 2-1 en Chapín el pasado domingo, con el único cambio de Javi Tamayo en lugar de Carlos Cuenca o Heredia. Si se queda fuera Cuenca, que el pasado domingo actuó de '9', sería un cambio de jugador por jugador y si el futbolista que se cae es Heredia, Cuenca volvería a la banda izquierda para que 'El Chispa' ocupase su demarcación natural, la de ariete.

Para seguir al frente de la tabla en solitario una jornada más, los azulinos sólo necesitan puntuar con sus 47 puntos. En el caso de derrota, el Coria, que es segundo con tres menos y que juega en Lebrija ante el Antoniano de Jesús Mendoza, sólo les igualaría si gana y en función de la diferencia de goles sería nuevo líder o no. Los de Masegosa tienen más 22 y los de Puma más 18.

El XDFC, desde que perdió en el San Sebastián ante el UP Viso, ha ganado consistencia y con su victoria en Cartaya ahuyentó los fantamas como visitante. Si es capaz de sumar los tres puntos en Rota, en un campo de césped natural y en el que el equipo se tiene que sentir cómodo, dará un nuevo golpe de autoridad y volverá a dejar claro a sus inmediatos perseguidores que no va a conceder tregua y que quiere terminar el campeoanato como primero sí o sí.

Choque de trenes en el Alcalde Navarro Flores. CD Rota y Xerez DFC se ven las caras esta mañana en un atractivo enfrentamiento, al que no le faltan alicientes ni por la rivalidad ni por lo que hay en juego para unos y otros. El líder busca encadenar por primera vez esta temporada su cuarta victoria consecutiva y la segunda seguida también como visitante. Mientras, los verderones aspiran a derrotar al primer clasificado para sumar su sexta jornada sin perder y continuar con su escalada en la clasificación para alejarse de forma definitiva de la zona de descenso. En estos momentos, gracias a sus 25 puntos, están a cuatro de Montilla y Estrella San Agustín, que tienen 21.

Romerito: "Conozco sus puntos fuertes y los débiles, no vamos a especular"

Romerito, exjugador y exentrenador del equipo juvenil del XDFC, se hizo cargo del Rota tras la dimisión de Paco Corbeto y cambiado la dinámica del equipo. Valora el trabajo de sus futbolistas y, en declaraciones a la Cadena Ser, ha destacado que “tengo un grupo muy comprometido y tanto el club como la plantilla están haciendo un esfuerzo máximo para salvar al equipo”. El encuentro del domingo lo considera “uno más, aunque es cierto que es el líder, que para mí es especial porque he estado allí cuatro temporadas. Los que más se motivan en este tipo de encuentros son los jugadores, tienen ganas de que llegue el partido, se lo he notado en los entrenamientos. En mi caso, he visto crecer a ese club, le tengo mucho cariño, le deseo lo mejor pero desde del partido”. Además, tiene claro que “no saldremos a especular, conozco sus puntos fuertes y sus debilidades, seremos ofensivos y saldremos a ganar, aunque luego puede pasar cualquier cosa”.