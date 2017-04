Tamayo dice adiós a la temporada

Malas noticias para Javi Tamayo a falta de confirmación definitiva. El delantero del Xerez Deportivo FC podría sufrir rotura parcial del ligamento cruzado de su rodilla derecha. De todos modos, le toca esperar. La resonancia que le realizaron el pasado lunes no refleja con claridad su lesión porque aún tiene muy inflamada y con líquido la rodilla, por lo que durante los próximos días va a seguir un tratamiento de choque para que la inflamación le desaparezca por completo.

Tamayo, en declaraciones a la web del club, resalta que "el doctor me ha dicho que todavía no tiene nada claro qué tipo de lesión puedo tener porque no se ve nada claro en la resonancia. Me ha mandado un tratamiento y me ha dicho que vuelva la próxima semana para hacerme nuevas pruebas, a ver si para entonces sí que ha desaparecido ya la inflamación. Me ha comentado que puedo tener una rotura parcial del ligamento cruzado pero que no me lo puede garantizar porque no lo puede determinar bien. Me toca esperar a ver si la próxima semana ya se aclara todo".

El máximo goleador azulino desvela también que "el problema es que no concuerdan el diagnóstico que aparece en la resonancia con el tipo de molestias que tengo ni con la exploración que me hace el doctor".

Con este primer diagnóstico lo que sí queda claro es que Javi Tamayo dice adiós a lo que resta de la temporada en el momento más importante y cuando el equipo más le necesitaba por el excelente rendimiento que ha venido ofreciendo desde el primer momento. El ariete xerecista es el máximo artillero del equipo con 16 dianas y sólo se ha perdido un partido por acumulación de amonestaciones.

Y mientras Tamayo no podía ejercitarse, sus compañeros sí lo hacían en el Anexo de Chapín con el fuerte viento como protagonista. Juanlu Aguilocho, técnico azulino, ya ha comenzado a preparar el importante partido del domingo, a partir de las seis, en el Manuel Polinario, frente al Salerm Puente Genil. Todos saben que puede ser su última oportunidad para engancharse a una zona alta de la tabla en la que no han conseguido consolidarse en ningún momento desde que arrancó la Liga.

La nota positiva de la sesión de trabajo de ayer la puso Guille. El ariete ya se ejercitó junto al resto de sus compañeros. En principio, su edema en el gemelo no debe impedirle jugar el domingo, aunque lleva más de una semana sin forzar la máquina.

La plantilla volverá esta tarde a los entrenamientos pero ya en Chapín y el preparador xerecista ya comenzará a perfilar el que será su primer once para un compromiso como visitante tras su estreno ante el San Juan como local con un triunfo por 3-0.

El Puente Genil, por su parte, también continúa con su puesta a punto de cara a un encuentro que ha despertado mucha expectación en la localidad pontanesa. De hecho, se espera una gran entrada en el Manuel Polinario para una cita que catalogan como una final por lo mucho que hay en juego. Los cordobeses, de vencer, darían un pasito más al frente y dejarían en una posición delicada a los azulinos.

Juanmi Puentenueva también ha respirado con la recuperación de Cristian, su portero titular, tras el golpe que sufrió frente al Cádiz B y que le obligó a sustituirle ya en el tiempo de descuento.