Tamayo vuelve a ser Tamayo (3-1)

El técnico azulino no veía nada claro el partido y en el descanso ya movió ficha buscando la igualada. Dejó en la caseta a Regalí y sacó a Álex Expósito, que tenía la oportunidad de estrenarse sólo dos días después de firmar, para meter pólvora arriba y poco después apostaba por Javi Tamayo, coreado por la grada, en lugar de Barba. Quemaba todas sus naves ante un rival que se vio sobrepasado por la calidad individual de los azulinos y que ya no tuvo otra opción que dar un paso atrás y replegar las velas desgastado por el esfuerzo.

A los azulinos les tocó apretar el acelerador muy a fondo y echar mano de toda su calidad individual para terminar noqueando a un Estrella San Agustín que ha sido el mejor equipo que ha pasado Jerez hasta el momento. Terminó perdiendo por 3-1 pero mandó durante muchos minutos en el marcador y hasta que Álex Expósito y Javi Tamayo no coincidieron juntos en el campo no dobló la rodilla. Sacó máximo rendimiento a sus armas y cuando salía a la contra -especialmente con Guti y Toni- creaba peligro a un cuadro xerecista que casi nunca se sintió cómodo en un terreno de juego que deja mucho que desear. La hierba brilla ya por su ausencia y eso ayudaba a los descarados visitantes a hacerse aún más fuertes.

Pepe Masegosa: "Me quedo con la actitud de todos mis futbolistas, que ha sido de diez"

Pepe Masegosa, técnico del XDFC, se mostró satisfecho con el triunfo y admitió que les costó más que en otras ocasiones ganar. “Hemos hecho un partido con muchas fases, primero controlamos más el juego, logramos meterles en campo contrario y hasta hubo un gol anulado que creo que entra. Eso nos desconcertó un poco y ellos tuvieron dos opciones a la contra. A partir de ahí, tuvimos que acumular a gente de remate, por eso sacamos a Tamayo y a Álex para fijar a los dos centrales y pegamos a Cuenca en banda. Nos ha salido bien pero después de esa reestructuración era complicado volver otra vez al plan de control para manejar el juego y tener posesión. Antes del partido le dije a los jugadores que hay una cosa que no nos puede faltar en la vida, que es la actitud y esa ha sido de diez. La han tenido desde el primero hasta el último”. Sobre la actuación de Tamayo, apuntó: “El plan inicial de sacar a los dos delanteros es muy complicado porque te quedas sin algunas opciones. Estoy encantado no sólo con Javi, que ha marcado dos goles y ha dado una peinada perfecta para que Álex haga el tercero, con todos. No hago mención personal pero sí me alegro por él, que viene de una lesión larga y le está costando trabajo encontrar situaciones de juego que a él le vengan bien. Esto nos tiene que servir para tener claro que el camino del éxito es la actitud, que no puede faltar independientemente del resultado”. El equipo vuelve a ser líder en solitario y pide calma: “Hay urgencias por sacar puntos a los rivales y hay que transmitir la realidad, que esto no va a ser fácil, aunque quiero estar ahí. Esto es largo y pasaremos rachas jodidas, habrá que apretar el puño”. Por último, valoró al rival. “Han tenido una cosas muy importante, han sabido crear peligro cuando salían. El día del Rota empezamos perdiendo igual pero mis sensaciones eran otras. Todos los equipos en Chapín tienen actitud, se motivan. Valoro muy positivamente el trabajo que ha hecho el rival”.

Carlos Conejero: "El Xerez DFCtuvo que sacar su mejor versión para ganarnos"

Carlos Conejero, entrenador del Estrella, se mostró decepcionado al final del choque: “En la primera parte hemos estado mejor que el Xerez, hemos controlado los aspectos ofensivos, les cortamos sus vías de ataque e incluso tuvimos alguna que otra llegada para haber podido hacer el segundo. En la segunda parte, la verdad es que ellos han apretado, hemos aguanto veinte minutos con el 0-1, ellos estaban llegando más, aunque no con ocasiones claras. En una de ellas nos han empatado, rápidamente nos han metido el segundo y a partir de ahí era ya muy complicado. Durante setenta minutos, fuimos superiores al Xerez y se ha impuesto la calidad de sus jugadores de arriba. El Xerez ha tenido que sacar su mejor versión de la temporada para ganar al Estrella y me voy satisfecho con eso”. El técnico sevillano explica también que “me esperaba que al final sacaran a Tamayo y a Expósito si las cosas se le complicaban, se han dedicado a colgar balones y nosotros estábamos ya cansados por el desgaste que habíamos hecho. La pena ha sido que han tenido tres o cuatro ocasiones en la segunda parte y han marcado tres, han tenido mucha eficacia y la eficacia la marcan los buenos jugadores, los que tienen calidad”. El árbitro anuló un gol a Cuenca y estima que “no sé qué pitó, desde lejos no vi si el balón entró o no”.