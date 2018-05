El 'otro' XDFC también aprueba

El Xerez DFC lleva dos jornadas viviendo las dos caras del fútbol. En Chapín se impuso al Chiclana Industrial, ganó, ascendió y el equipo de Bolli se fue a Primera Andaluza. El domingo se repitió el guión. Venció al Montilla y los cordobeses descendieron.

Masegosa anunció durante la semana que en los dos partidos que restaban para el final del Liga tras asegurarse el salto a Tercera los disputarían los jugadores que menos minutos habían disputado porque eran igual de buenos que los habituales y en tierras cordobesas cumplieron, ganaron: "Ya dije el viernes que estábamos capacitados para hacer un partido digno porque llevamos todo el año trabajando, porque tenemos una idea de juego y porque los futbolistas que iban a participar no es que sean suplentes, sino que eran jugadores que por circunstancias han tenido menos minutos pero que realmente estaban tan capacitados como los demás para afrontar cualquier partido de esta categoría. No me sorprendió nada ganar porque realmente confío mucho en los que han salido".

Frente al Coria ya veremos cómo marcha la semana pero tendrán protagonismo también los menos habituales"

En Montilla debutó Marrufo, salió de titular Juli Pendín y también tuvieron minutos Salvi y Curro. El preparador xerecista también terminó contento con ellos. "Tanto Juli como Marrufo estuvieron bastante bien, quizás al principio un poco dubitativos, pero en cuanto se asentaron cumplieron a la perfección. No tenía ninguna duda porque tenían un equipo hecho alrededor y eso siempre transmite mucha confianza a la hora de jugar".

En cuanto a Salvi y Curro, apuntó que "entraron en el momento más complicado del partido y quizás se les notó esa falta de ritmo, un ritmo superior que hay en esta categoría con respecto a la de ellos pero igualmente estoy satisfecho porque al final de temporada hemos visto que hay chavales de Jerez que han participado en los entrenamientos de forma constante y en los partidos de forma esporádica. Esa es la línea que tenemos que seguir, tenemos que fomentar un poco la idea en la que venimos trabajando, que es que el esfuerzo es innegociable. No es casualidad que los jugadores que han venido a entrenar y se han esforzado hayan debutado. En el momento en el que le hemos podido dar una recompensa se la hemos dado".

El domingo, el XDFC cierra la Liga en Chapín ante el Coria que se juega el ascenso y el preparador azulino tiene claro que volverá a apostar por los menos habituales. "El Montilla se jugaba el descenso y sacamos el partido adelante con los futbolistas que menos minutos han tenido a lo largo de la temporada porque, como he comentado antes, no son suplentes. En ese sentido, tenemos que centrarnos en nosotros y olvidarnos de lo que pasa a nuestro alrededor, a ver cómo afrontamos la semana y cómo volvemos a repartir los minutos. Evidentemente, hay que dar un premio a gente que ha estado sumando todo el año y que por circunstancias del juego han tenido menos minutos pero no porque sean menos válidos que sus compañeros. Eso es algo que quiero dejar claro porque hay muchos partidos en los que los suplentes sacaron adelante los encuentros, ahí está el partido de Rota. Barba, por ejemplo, ha salido desde el banquillo y nos ha dado triunfos con sus goles. Es gente muy válida y no quiero decir con esto que los que juegan ahora son los peores de la plantilla, eso no es así".