'Xerecistas, jugamos todos'

Coca: "Orúe será mi opinador, desde que desapareció el proyecto se fue diluyendo"

Rafael Coca no dudó a la hora de la alabar la figura de Carlos Orúe a la hora de aclarar qué función o qué cargo podría desempeñar en el club en caso de ganar las elecciones: “Yo con Carlos no tengo que llegar a ningún acuerdo porque es mi amigo de toda la vida, porque él me ha dicho esta misma mañana que está a mi entera disposición. Lo que yo le tenga que consultar en el plano deportivo se lo voy a consultar siempre. Han salido muchas historias, que si puede ser entrenador, que si puede ser director deportivo. Por desgracia, salió como salió de este club y yo, ya no como presidente, como aficionado, digo que para mí salió muy injustamente y para volver ahora tendría que entrar por la puerta grande. Esa es mi opinión como Rafael Coca y que llegará el día que entrará, por supuesto que sí. Salió injustamente tratado del Xerez por todo lo que dio, no se le supo reconocer. Va a ser mi opinador, yo le voy a pedir opinión y me la va a dar con el corazón. Sé que cada vez que me comente algo va a ser lo mejor para mí y para el club. A mí no me gusta la palabra asesor. Nosotros, si ganamos, tenemos cuatro años de mandato y volver o no dependería de él, en este tiempo pueden pasar muchas cosas. Igual a lo largo de estos cuatro años participa otra vez del Xerez DFC. Ha demostrado el amor por este club porque una persona de su validez que viniera a la cuarta categoría yo creo que no se ha sabido valorar. La gente no ha sabido valorar lo que hemos tenido aquí y lo hemos desperdiciado. La piedra angular del proyecto era Carlos, eso lo sabe todo el mundo, y cuando él desapareció, por las circunstancias que fueron, el proyecto se ha ido diluyendo y lo que queremos es recuperar la ilusión en ese proyecto que había al principio y que la gente vibre con su equipo en todos los aspectos”.