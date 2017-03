El Xerez DFC visita un fortín

El Xerez Deportivo FC, tras el revés del pasado domingo en Chapín frente al Estrella San Agustín, un rival directo en la lucha por el ascenso, se mide este fin de semana a otros de los 'gallitos' de la categoría, un camaleónico Ciudad de Lucena que durante la temporada ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, pero que desde que se hizo con las riendas de la plantilla Diego Caro en lugar de Fran Reina no ha perdido, ha recuperado terreno y, en estos momentos, es cuarto empatado a 54 puntos con el Estrella.

El domingo superó al Cádiz B por 0-1 en El Rosal con un gol de penalti y corroboró su gran momento de forma. Pero el potencial del cuadro cordobés se basa fundamental en su campo. Como local está intratable, es el único equipo de la categoría que no ha perdido ningún encuentro. Ha ganado nueve y empatado cinco. Sus goleadas más amplias las cosechó ante el Rota (6-4) y frente al Lora en su última cita con sus aficionados (5-2).

Piden que Herrera Ruiz no pite el encuentro porque es de Ubrique aunque adscrito a Jaén

Llama especialmente la atención que de los cinco equipos que han logrado 'pescar' algún punto en Lucena, cuatro estén en puestos de descenso, Pinzón, Roteña, San Juan y Almodóvar. También firmó tablas el Cádiz B. Todos esos resultados fueron con el jerezano Fran Reina como técnico.

Pero aún hay más. El último equipo que ganó en el Ciudad de Lucena fue el Atlético Espeleño, ahora en Tercera, el 10 de enero de 2016 y por la mínima. De este modo, el cuadro celeste lleva un año y dos meses sin caer en su terreno de juego, de césped artificial pero de última generación y de grandes dimensiones.

Al Xerez DFC le van los grandes retos y el domingo debe demostrar que está capacitado para vencer, igual que en la primera vuelta en el Navarro Flores de Rota, cuando goleó a los cordobeses (5-0), que se presentaban invictos. Hasta esa 11ª jornada habían ganado cinco partidos y empatado otros cinco. Ese resultado también es el más abultado que han encajado en las últimas temporadas. Ahora, el reto es complicado pero en fútbol, y mucho más con este equipo con dos caras, todo es posible.

Caro presenció en Chapín el partido de los azulinos ante el Estrella y le gustó bastante el Xerez DFC en la primera parte y su rival, en la segunda. Tras ganar en Cádiz, no quiso perderse el compromiso en Jerez. Cree que el partido que tienen por delante será "complicado porque nos vamos a medir a uno de los mejores equipos de la categoría".

Por otro lado, el club ha solicitado a la Andaluza el cambio de árbitro para el partido del domingo. En principio, la Federación ha designado a Manuel Herrera Ruiz, adscrito al Colegio de Jaén pero es nacido en Ubrique y antes perteneció al Colegio de Cádiz. En estos momentos, por motivos laborales se encuentra en tierras jiennenses y de ahí su designación.

La Andaluza no ha confirmado al club oficialmente si acepta o no la petición. De todos modos, Si no lo hace, la entidad está dispuesta a solicitar uno neutral, que incrementa los gastos de arbitraje en 200 euros que asumirían ellos.

En Lucena se espera el choque ante el cuadro azulino con mucha expectación y ayer por la tarde fue presentado a los medios de comunicación. Se ha declarado jornada de ayuda al club y, finalmente, las entradas costarán cinco euros para los socios y ocho para el resto de aficionados.

El Xerez DFC no va a vender entradas y los aficionados que quieran desplazarse tendrán que adquirirlas allí a ocho euros, ya que en este caso no hay ningún tipo de acuerdo entre los clubes para rebajarlas.