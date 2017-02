"Nos falta prestancia en el tramo final de los partidos para cerrarlos"

Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico del Xerez DFC, echa en falta en su equipo "prestancia, experiencia" en el tramo final de los partidos para amarrarlos y poder luchar con plenas garantías por el ascenso a Tercera División pero confía plenamente en lograr el objetivo, también reclama el apoyo de la afición para conseguir la meta y no se fía de una Roteña que "al principio de temporada era de los candidatos a estar arriba, no les tenemos miedo pero sí les respetamos".

Sobre el cuadro que ahora entrena José Luis Otero destaca que "está en descenso, eso es indiscutible, pero al principio de temporada parecía que iba a ser uno de los favoritos para volver a Tercera. A estos equipos que vienen de arriba y que aspiran a estar ahí, cuando se encuentran en una situación delicada, les cuesta mucho trabajo salir de ahí, pero hay que tener en cuenta que han ganado siete partidos y cinco de ellos han sido fuera, es de los equipos que más puntos ha sacado fuera de casa. No le tenemos miedo pero sí respeto".

El domingo se disputa en Chapín la primera de las ocho finales que el entrenador isleño ha marcado en rojo en el calendario: "Nos quedan catorce partidos, ocho en casa y seis fuera y si somos capaces de hacer un pleno en casa, que es muy complicado, tendremos opciones de conseguir el ascenso porque el equipo fuera seguro que va a lograr buenos resultados. El equipo está bien en casa, está ganando, aunque necesitamos el apoyo del público. Nosotros no tenemos la prestancia suficiente para controlar el partido los noventa minutos con el balón, tenemos momentos que debemos controlar el juego sin balón y, a veces, al público le puede parecer mal. En un campo tan grande es muy difícil tener la posesión de la pelota todo el tiempo, hay momentos en los que el contrario la tiene. El día del Pinzón, por ejemplo, ganamos 3-0 pero hubo diez o quince minutos en los que el contrario tuvo la pelota, aunque también es verdad que el domingo pasado este mismo equipo es capaz de meterle tres al Ciudad de Lucena. La categoría está muy igualada y nosotros necesitamos el apoyo del público en estos momentos en los que no tengamos la pelota, en esos momentos en los que el contrario nos domine".

Y es que, bajo el punto de vista de Sánchez Franzón, en estos momentos hay que ser resultadistas ante todo. "Se puede jugar bien en función de los futbolistas con los que cuentas y en función de las condiciones. El equipo está compitiendo muy bien y, como he dicho antes, nos falta un poquito de prestancia y me cuesta mucho trabajo de entender eso. El día del Xerez CD o el domingo pasado, aunque el campo estaba muy mal por la lluvia, parecía una pista de patinaje, no podemos ceder puntos cuando vamos ganando 1-0 faltando tan poco para el final. Tenemos jugadores que en estos momentos tienen que controlar el partido y ahí estamos teniendo dificultades para resolver. En esa faceta estoy haciendo un poco de más hincapié en este último mes de trabajo. Hay que controlar este tipo de partidos que llegan justos al final. Nos está faltando experiencia entre comillas porque tenemos futbolistas más que capacitados para ello".

A estas alturas de competición también advierte que es mucho más complicado ganar. "Como decía el difunto Luis Aragonés, lo importante es llegar a los últimos diez partidos de Liga con opciones y nosotros vamos a llegar en línea de salida porque estamos ganando, estamos ahí. Con nuestros defectos, con nuestras cosas, creo que el equipo está compitiendo. Nos faltan cosas porque no se ha podido traer lo que queríamos pero también es cierto que estos jugadores son los que nos han llevado de estar a diez puntos de los puestos de ascenso a estar casi en ascenso. Creo que se merecen la confianza de todo el mundo y confío en ellos para lograr el objetivo".

Por último, resalta que su equipo "llega bastante bien al partido del domingo en cuanto al tema de resultados y a nivel de jugadores, lesionado está Goma, que tendrá que estar dos semanas más parado, y Regalí y Juanma".