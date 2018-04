"Mientras más gente y más aficionados acudan al campo, más respaldado se siente el club"

-¿cómo afronta el equipo la vuelta a la competición tras el parón de Semana Santa?

-Vamos a afrontar un partido después de un parón de quince días y eso siempre conlleva una serie de inquietudes y dificutades: no sabemos cómo se han encajado los días de descanso con los días de entrenamiento, esperemos que bien. Lo que yo he visto en los entrenamienos ha sido muy satisfactorio, hemos ido de manera muy progresiva con las cargas de trabajo, ellos han ido evolucionando bastante bien y creo que vamos a responder bien, pero siempre tenemo esa pequeña duda. El jueves fue el último entrenamiento más intenso de la semana, hicimos un partido condicionado, entrenamiento típico de jueves en Chapín y en un principio estoy contento por cómo hemos enfocado lo que es descanso y carga de trabajo.

-El parón corta el ritmo pero ¿volver en casa puede añadir algo de tranquilidad?

-Sí, puede ser. Cuando viene un parón digamos que según en la dinámica en la que vengas lo ves como mejor o peor. Nosotros veníamos de una buena dinámica, creo que quizás en cuanto a juego y resultados era el mejor momento por el que atravesábamos y evidentemente no nos ha venido muy bien ese parón, pero es cierto que volver a jugar en casa conlleva a que la memoria nos traiga un buen recuerdo, una experiencia de haber sacado todos los partidos adelante... Todo eso creo que va a ayudar a la hora de afrontar el partido con máximas garantías en cuanto a por lo menos estado de ánimo y confianza. Después los partidos son como son y a ver cómo se da, pero sí creo que son dos detalles a tener en cuenta: uno, el parón, en qué momento ha venido; y otro, lo hace más llevadero empezar en casa por la dinámica y la trayectoria que hemos traído.

-El Pozoblanco llega exigido si quiere seguir en la cuarta plaza...

-Nosotros hemos hecho una cosa clara, que es marcar siempre una línea de ser nosotros mismos. El rival ha tenido una racha muy buena, después con los equipos de abajo creo que se le ha ido la pelea por el ascenso directo. Perdió cuatro partidos seguidos y ahí fue donde realmente dijo adiós porque los demás no hemos perdido tantos partidos. Pero a mí me parece que es de los cuatro mejoresequipos del grupo. Es decir, que los cuatro que estamos arriba somos los cuatro mejores, no solo porque lo dice la clasificación sino porque también entiendo que son las cuatro plantillas que tienen un perfil por encima de las demás. Es cierto que me ha sorprendido mucho el bajón que pegó en ese mes y porque perdió casi todos los partidos.

-¿Espera mayor presencia de la afición en esta recta final?

-No solo lo espero sino que lo deseo. Es que este club es de los aficionados, en cada decisión que se toma. De hecho, no se toma ninguna sin contar con ellos prácticamente. Por lo tanto, mientras más gente, más aficionados acudan al campo, más respaldado se siente el club. Evidentemente ya no solo a nivel deportivo: a nivel deportivo necesitamos su ayuda, eso es indudable, sino que a nivel institucional también necesitamos a todos los aficionados. Yo estoy convencido de que ahora que se acerca el final se dan unos partidos que tienen unos condicionantes importantes para que la gente se anime, con el buen tiempo parece que la gente aprovecha un poco más la tarde y se escapa al campo... Espero que se respire un buen ambiente en cuanto a confianza y optimismo y espero también que ese ambiente sea mayoritario y que aumente el número.