A un partido de los 100

El Xerez DFC cumple su cuarta temporada en competición y algunos de los futbolistas que comenzaron la andadura en aquel verano de 2013 en la entidad ya son ‘centenarios’. El primer futbolista que alcanzó los cien partidos con la elástica azulina fue David Orihuela, que lo hizo el pasado mes de noviembre ante el Ciudad de Lucena. El pasado domingo le tocó el turno a Javi Copero en el partido frente al UP Viso y este fin de semana, si Juan Antonio cuenta con ellos, le tocará el turno a Villegas y Padilla.El veterano Edu Villegas llegará a los cien encuentros pero, además, ostenta otros récords que son muy difíciles de igualar. De hecho, es el único futbolista que no se ha perdido ni una cita del Xerez DFC, bien como titular o suplente. Ha entrado en las 118 convocatorias oficiales. Pero hay más, es el jugador que más encuentros consecutivos ha disputado, 68. El meta jerezano jugó todos los encuentros en las dos primeras campañas de la historia del club con Carlos Orúe en el banquillo y también los primeros cinco de la pasada temporada. A partir de la sexta jornada, ya con Pendín en el banquillo, el argentino optó por hacer rotaciones en la portería para que Iván Ares tuviese minutos.Esta temporada, también comenzó de titular Ares, luego él recuperó la titularidad y desde que llegó Sánchez Franzón se ha convertido en indiscutible y lo ha jugado todo con el isleño. Álex Padilla también presenta unos notables registros y también ha contando siempre con la confianza de todos los técnicos que han pasado hasta ahora por la entidad. El lateral llegó al Xerez DFC procedente de la cantera del Deportivo y de los que apostó fuerte por el nuevo proyecto. En su primera temporada no tuvo tanta continuidad como a él le hubiese gustado y participó en 19 encuentros para afianzarse en el equipo en su segundo ejercicio en el club. Hizo pleno con 28 participaciones. La pasada campaña fue un fijo para Pendín con 30 encuentros y el presente curso, aunque ha participado en 22 partidos, en algunos ha entrado desde el banquillo. Padilla sigue los pasos de Villegas en lo que a partidos consecutivos disputados. Su excelente registro está en 63, sólo cinco menos que el guardameta.