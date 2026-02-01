Las 17 claves técnicas sobre el sistema ferroviario español relacionadas con el accidente de Adamuz

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha publicado el informe 17 claves técnico-divulgativas sobre el sistema ferroviario español relacionadas con el accidente de Adamuz, un documento de carácter explicativo que tiene como objetivo aportar a sus colegiados información técnica y divulgar el funcionamiento del sistema ferroviario tras el grave accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

El informe no contiene conclusiones periciales ni valoraciones sobre responsabilidades, ni pretende anticipar los resultados de las investigaciones técnicas o judiciales, que corresponden exclusivamente a los órganos competentes.

Esta publicación se enmarca en el Plan de Seguimiento del Accidente Ferroviario de Adamuz activado por la Junta de Gobierno del Colegio el 20 de enero. Esta acción comenzó con el ofrecimiento de ayuda y colaboración a Adif, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Esta iniciativa se basa en el compromiso del Colegio de difundir de informaciones fiables, rigurosas y técnicas como las que recoge este informe.

El documento ha sido elaborado por el Comité Técnico de Transportes y Movilidad, en cuyo seno se constituyó de forma inmediata un Comité de Seguimiento del Accidente Ferroviario de Adamuz, integrado por expertos en ingeniería ferroviaria de distintas demarcaciones del Colegio.

En sus 17 apartados, el texto aborda de manera divulgativa cuestiones clave como la estructura del sistema ferroviario español, las características de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, la vía ferroviaria y sus componentes, las soldaduras, los procesos de mantenimiento e inspección, la señalización y los sistemas de control, la dinámica del material rodante, la gestión del tráfico o el papel del factor humano, entre otros aspectos relevantes.

Para acceder al documento completo pulse aquí.