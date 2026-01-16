Más de 5.600 andaluces se examinan para optar a plazas de formación sanitaria especializada

Un total de 5.651 personas se examinarán el próximo sábado 24 de enero en Andalucía para optar a una plaza en formación especializada de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física. La distribución por provincias sitúa a Sevilla como la ciudad con mayor número de candidatos, con 2.119 aspirantes admitidos, seguida de Granada con 1.761, Málaga con 1.149 y Cádiz con 622 personas, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad a Europa Press una vez publicadas las listas definitivas.

El llamamiento está previsto para las 13:30 horas del próximo sábado, con inicio del examen a las 14:00 horas. Los aspirantes andaluces representan el 15,9% del total nacional, ya que en España pasarán esta prueba 35.503 personas. Esta cifra supone un incremento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior, consolidando el crecimiento sostenido en el número de candidatos que buscan especializarse en el ámbito sanitario. Destaca que el 74,28% de las personas admitidas son mujeres, reflejando la feminización progresiva de las profesiones sanitarias en nuestro país.

Aquellos aspirantes que no figuren como admitidos en el listado definitivo podrán presentarse igualmente a la realización del ejercicio, si bien la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión, ha aclarado el Ministerio. Esta medida garantiza que ningún candidato pierda la oportunidad de realizar el examen mientras se resuelven posibles incidencias administrativas.

Oferta de plazas por especialidades sanitarias

El Ministerio de Sanidad oferta este 2026 un total de 12.366 plazas de formación sanitaria especializada, lo que supone un aumento del 3,5% —423 plazas más— respecto al año anterior. El mayor número corresponde a la titulación de Medicina (MIR), con 9.276 plazas disponibles, seguida de la titulación de Enfermería (EIR) con 2.279 plazas. Esta distribución responde a las necesidades del Sistema Nacional de Salud y a la demanda formativa de los profesionales sanitarios.

La distribución detallada de plazas por titulación es la siguiente: Medicina (MIR) cuenta con 9.276 plazas —8.998 plazas de titularidad pública y 280 pertenecientes a centros de titularidad privada—; Enfermería (EIR) ofrece 2.279 plazas —2.199 plazas de titularidad pública y 80 para centros privados—; Farmacia (FIR) dispone de 362 plazas —347 plazas de titularidad pública y 15 pertenecientes a centros de titularidad privada—; Psicología (PIR) presenta 280 plazas —259 plazas de titularidad pública y 21 para centros privados—.

Además, Química (QIR) cuenta con 29 plazas, todas dependientes de centros de titularidad pública; Biología (BIR) ofrece 83 plazas —80 plazas de titularidad pública y tres pertenecientes a centros de titularidad privada—; y Física (RFIR) dispone de 57 plazas —55 plazas de titularidad pública y dos para centros de titularidad privada—. Desde el año 2018 se ha producido un incremento del 54% en la oferta formativa "en cumplimiento del compromiso del Ministerio de Sanidad con la formación especializada de profesionales sanitarios".

Características del ejercicio y sistema de puntuación

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba "objetiva" tipo test compuesta por 200 preguntas más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida. La duración total del examen será de cuatro horas y media, tiempo considerado suficiente para que los aspirantes puedan contestar con la reflexión necesaria todas las cuestiones planteadas.

La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas. Este sistema de puntuación penaliza las respuestas erróneas para evitar que los candidatos respondan al azar, premiando así el conocimiento real y la preparación rigurosa. Los aspirantes deben calcular estratégicamente si les conviene contestar todas las preguntas o dejar en blanco aquellas sobre las que tienen dudas significativas.

Procedimiento de elección y adjudicación de plazas

Como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal, facilitando así el proceso a todos los candidatos independientemente de su ubicación geográfica. Esta doble modalidad se ha consolidado como una práctica eficaz que agiliza el procedimiento administrativo y reduce desplazamientos innecesarios.

Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario para cubrir vacantes. Como novedad en la presente convocatoria de 2025, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y las vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación. Esta medida busca optimizar al máximo el aprovechamiento de las plazas ofertadas.

¿Qué es el sistema de Formación Sanitaria Especializada en España?

El sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en España constituye el modelo oficial mediante el cual los profesionales sanitarios obtienen su especialización tras finalizar sus estudios de grado universitario. Este sistema está regulado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, garantizando una formación homogénea y de calidad en todo el territorio nacional.

El acceso a estas plazas formativas se realiza mediante exámenes anuales de carácter estatal para diferentes titulaciones sanitarias. El más conocido es el examen MIR (Médico Interno Residente), pero también existen el EIR (Enfermero Interno Residente), FIR (Farmacéutico Interno Residente), PIR (Psicólogo Interno Residente), BIR (Biólogo Interno Residente), QIR (Químico Interno Residente) y RFIR (Radiofísico Interno Residente). Cada uno de estos exámenes da acceso a diferentes especialidades dentro de su ámbito profesional.

La formación se desarrolla principalmente en centros sanitarios acreditados del Sistema Nacional de Salud, tanto de titularidad pública como privada, mediante un sistema de residencia que combina la formación teórica con la práctica asistencial supervisada. Los residentes perciben una retribución durante todo el periodo formativo, que varía según la especialidad y el año de residencia en el que se encuentren. Este modelo formativo está considerado uno de los más prestigiosos de Europa y garantiza profesionales altamente cualificados.

¿Cómo ha evolucionado la oferta de plazas MIR en los últimos años?

La evolución de la oferta de plazas de formación sanitaria especializada ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década. Desde 2018, el incremento total alcanza el 54%, lo que representa un aumento significativo de oportunidades para los graduados universitarios que desean especializarse. Este crecimiento responde a las necesidades asistenciales del Sistema Nacional de Salud y a las previsiones demográficas que anticipan un mayor requerimiento de profesionales sanitarios especializados.

El Ministerio de Sanidad ha manifestado en repetidas ocasiones su compromiso con la ampliación progresiva de la oferta formativa, vinculando esta política a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público. Las comunidades autónomas han ido incrementando igualmente la acreditación de nuevas unidades docentes en sus centros hospitalarios, permitiendo así absorber este mayor número de residentes sin comprometer la calidad formativa.

¿Qué sucede con las plazas que quedan vacantes tras la adjudicación?

Una de las principales novedades de la convocatoria de 2026 es la implementación de un procedimiento adicional de adjudicación para cubrir las plazas que resulten vacantes después de los llamamientos ordinario y extraordinario. Tradicionalmente, algunas plazas quedaban desiertas por diversos motivos: renuncias de adjudicatarios que finalmente optaban por otras opciones, plazas en especialidades o ubicaciones geográficas menos demandadas, o errores en el proceso de elección.

Este nuevo procedimiento permitirá maximizar el aprovechamiento de todas las plazas ofertadas, evitando que recursos formativos acreditados queden sin utilizar. Las plazas vacantes por renuncia expresa podrán ser reasignadas en un proceso adicional, garantizando así que otros candidatos que no obtuvieron plaza en los llamamientos previos puedan acceder a la formación especializada. Esta medida ha sido bien recibida tanto por los aspirantes como por las instituciones sanitarias, que ven optimizados sus recursos docentes.

El Ministerio de Sanidad establecerá los plazos y condiciones específicas para este procedimiento adicional, que se desarrollará una vez concluidos todos los trámites de los llamamientos ordinario y extraordinario, y se hayan confirmado las renuncias definitivas a las plazas adjudicadas.