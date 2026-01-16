Casi 7.000 personas murieron en Andalucía en las listas de espera de la Dependencia

Un total de 6.995 personas fallecieron mientras aguardaban una resolución sobre su petición de prestaciones de dependencia en Andalucía a lo largo del año pasado. Esta cifra, proporcionada por el Observatorio Estatal para la Dependencia, sitúa a la región como la segunda con más decesos en esta situación a nivel nacional, solo por detrás de Cataluña. A pesar de este trágico balance, la Junta ha anunciado una reducción de 16 días en el tiempo medio de espera para el reconocimiento de la dependencia, que se establece en 496 días a cierre de diciembre de este 2025. Este panorama contrasta con la situación general en España, donde más de 32.700 personas perdieron la vida en listas de espera, y la lista total de solicitantes asciende a 258.167, según el mismo Observatorio, que difiere de las cifras del Ministerio de Derechos Sociales.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación a nivel nacional, donde el tiempo medio de espera se ha incrementado hasta los 341 días, siete más que a principios de este 2025. Esta entidad critica la metodología del Ministerio de Derechos Sociales, que excluye de sus estadísticas a quienes llevan menos de seis meses esperando, un plazo que la ley establece como máximo para la resolución. Para la asociación, esta práctica es "cruel" al no incluir a "todas las personas reales y sus familias que están esperando durante meses una respuesta de la administración". Según sus cálculos, si se mantuviera el ritmo de atención de este 2025, se necesitarían 21 años para lograr la plena atención de todas las personas dependientes en España, una perspectiva que subraya la urgencia de reformas profundas en el sistema.

A pesar de las preocupantes cifras de fallecimientos, Andalucía ha mostrado ciertos avances en la gestión de su sistema de dependencia. Según los datos publicados por el Imserso, la comunidad ha cerrado diciembre de este 2025 con más de 338.000 beneficiarios y más de 523.000 prestaciones, lo que representa un incremento significativo en la cobertura. La consejera de Igualdad, Loles López, ha destacado la reducción de los días de espera, pasando de 512 en noviembre de este 2025 a los actuales 496. "Somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer, pero veníamos de tres años y medio de espera durante la etapa socialista anterior, y hemos logrado reducir el tiempo en más de dos años", afirmó López en una nota de prensa. A su juicio, estas "cifras récord" demuestran que la "apuesta sin precedentes del Gobierno de Juanma Moreno por mejorar y agilizar el sistema de la dependencia está dando resultados".

La consejera López ha detallado diversas iniciativas implementadas por la Junta de Andalucía para optimizar la atención a la dependencia. Entre ellas, sobresale la simplificación del procedimiento a una única visita y una única resolución, lo que busca reducir la burocracia y los tiempos de tramitación. Asimismo, se ha implantado un solo aplicativo informático que permite la trazabilidad de todo el proceso, desde la solicitud hasta la concesión de la prestación. Otra medida relevante es la reducción del plazo administrativo para abrir centros residenciales, que ha pasado de dos años a tan solo tres meses, facilitando así la creación de nuevas plazas. Estas acciones, según la consejera, son clave para la mejora continua del sistema.

El compromiso del Gobierno andaluz con la dependencia se refleja también en el ámbito presupuestario. Loles López ha subrayado que el presupuesto andaluz para el próximo 2026 destina 2.610,6 millones de euros al sistema de la dependencia, lo que representa "la mayor cifra de la historia de Andalucía". Esta inversión récord se traduce en un fortalecimiento de los servicios. En este sentido, se ha incrementado la financiación para plazas residenciales y centros de día para personas mayores en un 26%, y en un 32% de media para personas con discapacidad. Estas cifras contrastan, según la consejera, con las "subidas del 0,30% y el 1,17%, respectivamente, aplicados por el PSOE" en etapas anteriores. Además, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha experimentado un aumento de la financiación del 28% desde que Juanma Moreno preside la Junta, frente al 0% de subida que aplicó el PSOE desde la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia en 2007 y hasta 2018.

En cuanto a la creación de plazas, la consejera ha puesto de relieve que en la legislatura socialista anterior solo se crearon 283 nuevas plazas, mientras que en la actual legislatura se prevé la creación de más de 5.000 nuevas plazas. Un aspecto crucial que ha querido remarcar es que las plazas actuales "están dotadas presupuestariamente, en contraste con la etapa anterior, en la que se concertaban pero no se financiaban". López ha insistido en que "es una realidad contundente e incuestionable que a día de hoy, el sistema de la dependencia andaluz tiene más prestaciones, más beneficiarios, menos días de espera, más plazas y más inversión que nunca". Sin embargo, ha advertido que "todo este esfuerzo lo está realizando el Gobierno de la Junta de Andalucía a pulmón", señalando la descompensación en la financiación.

La cuestión de la financiación es un punto de fricción constante entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. La consejera ha recordado que, para este 2025, "la Junta de Andalucía va a financiar este año el 71% del sistema de la dependencia, frente al 29% que aporta el Gobierno de España", a pesar de que la ley establece una financiación al 50%. Por ello, Loles López ha vuelto a reclamar a Pedro Sánchez y María Jesús Montero "que firmen con Andalucía el mismo acuerdo alcanzado con el País Vasco para la financiación del 50% de la dependencia". La consejera ha concluido su intervención con una firme declaración: "Los andaluces no somos ciudadanos de segunda y desde el Gobierno de Juanma Moreno no nos vamos a cansar de defender los intereses de esta tierra", enfatizando la necesidad de un reparto equitativo de la carga financiera.