Paso de la borrasca 'Regina' en Jerez: horas con más previsión de lluvias este miércoles

La borrasca Regina traerá lluvias a Jerez a partir de este miércoles y durante los próximos cinco días

El paso de la borrasca Regina por Jerez de la Frontera y su zona rural dejará a partir de este miércoles 4 de marzo un descenso de las tempraturas así como lluvias con posible barro durante, al menos, los próximos cinco días, según vaticina en su página web la Agencia Estatal de Meteorología.

La Aemet ha informado de que, desde este miércoles, la borrasca Regina, situada sobre Marruecos, dejará cielos nubosos con precipitaciones que ya han caído durante esta madrugada y dejaron un acumulado de 1,2 litros de agua en Jerez en torno a las siete de la mañana; según los datos de la estación de la Agencia Estatal del Aeropuerto de Jerez.

Aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Estrecho

Las lluvias podrían ser persistentes hoy en nuestra ciudad y, especialmente, fuertes en otras zonas de la provincia, como en el Estrecho y otras partes Andalucía como Jaén, Málaga, Almería y Granada.

De hecho, Meteorología ha activado avisos amarillos en las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Jaén, Granada y Almería. En la zona del Estrecho está activado desde anoche y hasta las 12:00 horas de mediodía un aviso amarillo por peligro bajo de lluvias con preciptaciones acumuladas de 15 litros en una hora y 40 litros en 12, así como por tormentas con probabilidad de granizo.

Como decimos estas lluvias podrían aparecer hoy en Jerez de la Frontera y su campiña durante varios tramos de la jornada, tanto en la primera mitad como en la segunda parte.

Previsión de las horas en las que más lloverá con la borracas Regina en Jerez

Según la predicción de la Aemet por horas y publicada en su página web, el grueso de las lluvias se registrarán durante la próxima noche y la madrugada, con las siguientes cifras de agua acumulada:

Miercoles 4 de marzo

De 10:00 a 11:00 horas: 0,1 mm

De 11:00 a 12:00 horas: 0,8 mm

De 12:00 a 13:00 horas: 0,6 mm

De 16:00 a 17:00 horas: 0,1 mm

De 17:00 a 18:00 horas: 0,1 mm

De 18:00 a 19:00 horas: 0,5 mm

De 22:00 a 23:00 horas: 0,1 mm

De 23:00 a 00:00 horas: 0,9 mm

De 00:00 a 01:00 horas: 0,9 mm

De 01:00 a 02:00 horas: 0,2 mm