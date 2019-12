José Luis Ábalos: "El peaje ha sido el gran negocio"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pasado la tarde de este lunes por la estación de peaje de la autopista que une Cádiz con Sevilla. A las las 20:30 horas de este 31 de diciembre, las barreras se levantarán para siempre. Será el segundo peaje que concluye en España al agotarse la concesión.

-Parece que ya no hay marcha atrás, se acaba después de 48 años. No habrá que esperar a las 12 del 31.

-Bueno, la concesión se acaba a las 12 de la noche, es la concesionaria la que abrirá antes para ahorrarse unos costes.

-No sé si llegó a plantearse que hubiese un modo para que los usuarios de esta autopista siguiesen pagando el mantenimiento.

-No, otros quisieron imputármelo, ésa fue la campaña de agosto. Las infraestructuras necesitan dotarse de un gran acuerdo nacional, porque sólo así se les puede dar cierta racionalidad a las inversiones, esto no es de un sólo Gobierno, las infraestructuras permanecen. Requieren unas inversiones tremendas y, por tanto, de acuerdos. Y, además, las infraestructuras vertebran el país, distribuyen riqueza, garantizan movilidad. No pueden estar en la refriega. Y es que el trato era discriminatorio, porque impuestos pagamos todos, por lo tanto, el que pagaba peaje pagaba dos veces.

-¿Cuánto cuesta el mantenimiento de esta autopista?

-Lo que sabemos es lo que nosotros hemos presupuestado, son 5,4 millones de euros para conservación. Sólo el último año, la concesionaria recaudo 60 millones de euros, vea el negocio que esto suponía.

-El mantenimiento siempre ha sido el argumento de las concesionarias que tiene esta autopista para justificar las prórrogas de la concesión. ¿Esto ha sido un buen negocio?

-Ha sido el gran negocio. Tiene que ver con los años que se ha utilizado. Cuando se autorizó la concesión fue por 22 años, de lo que cabe pensar que, al menos, que la inversión iba a estar amortizada y el beneficio iba a cuadrar. Por lo tanto, en 22 años el negocio estaba hecho, pues imagina 26 años más. Un gran negocio, claro que sí, por eso llegar a esta situación no ha sido tan fácil como aparenta.

-Se refiere, supongo, a que las concesionarias habrán presionado.

-Y todo lo que hay detrás y alrededor, por eso digo que no ha sido fácil. Es que esto es muy curioso, este país está lleno de curiosidades.

-¿En qué sentido?

-En agosto se desató una campaña de la derecha y de muchos medios provinciales para denunciar una supuesta tasa Ábalos, lo que se iba a cobrar en estas autopistas cuando acabase la concesión. Buenos, pues ha llegado la hora de reconocer que todo eso se ha quedado en nada, y ahora se trata de afear la liberación. Lo que era un clamor por acabar con los peajes ahora es un cúmulo de pegas, que si antes se iba muy tranquilo, que si ahora va a aumentar la peligrosidad. Todo son conjeturas, de mala fe, porque la experiencia que ya tenemos con la AP 1 es que el tráfico aumenta un 30%, que es lo que esperamos aquí, y en todo este año no ha habido un accidente muy grave. Pese a lo que se diga, la siniestralidad se reduce bastante. Si no lo haces, escándalo monumental y si se hace, le ponemos pegas.

-¿Hay planteadas la apertura de conexiones con la autopista? Entre Jerez norte y Las Cabezas o entre Las Cabezas y la salida de Utrera no hay ni un lugar para cambiar el sentido.

-Claro. El alcalde de El Cuervo nos ha planteado esto mismo en el acto del que vengo, tenga en cuenta que las autopistas de peaje se protegían, querían accesos pero no conexiones. El director general y el jefe de la Demarcación han explicado que esa conexión la vamos a hacer e igual que eso, otras. Ahora hay que permeabilizarla, la filosofía cambia por completo.

-¿El desdoble de la antigua Nacional IV sigue siendo un proyecto de Fomento para el medio plazo?

-No hay variación sobre lo proyectado. Eso sigue.

-Esta autopista desemboca en la SE 40, donde se acaba de abrir el tramo este. Falta que el otro tramo cruce el río. ¿Sigue estando en duda si habrá puentes o túneles?

-No es una cuestión de capricho, son cuestiones técnicas y económicas.

-¿Habrá Gobierno para Reyes?

-Reyes es el 6 de enero, un poco ajustado parece. Es necesario que haya un Gobierno y si no hay alternativa, que dejen gobernar.