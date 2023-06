Amparo Rubiales dimite como presidenta del PSOE de Sevilla

La presidenta del PSOE de Sevilla ha presentado este jueves su renuncia al cargo tras calificar vía Twitter al coordinador general del PP, Elías Bendodo, de "judío nazi" y posteriormente en su rectificación tacharlo de nuevo de "nazi". Rubiales toma esta decisión después de que su propio partido pidiera una rectificación y de que el PP exigiera su dimisión. También se ha mostrado en contra de estas publicaciones varias asociaciones de la comunidad judía.

La cúpula del PSOE de Sevilla, liderada por Javier Fernández, "ha aceptado su renuncia", al tiempo que le ha agradecido "su disponibilidad y labor en esta etapa". "La dirección del PSOE de Sevilla se desvincula totalmente de las declaraciones que ha realizado a título personal en sus redes sociales la socialista Amparo Rubiales. La dirección del partido considera absolutamente rechazables esas declaraciones y ha pedido una rectificación a Amparo Rubiales", señalaba el PSOE sevillano en declaraciones a Europa Press.

La histórica dirigente socialista ha sido casi todo en el partido y ha tenido varios cargos institucionales. Abogada y doctora en Derecho, ha sido concejala del Ayuntamiento de Sevilla, vicepresidenta de la Diputación Provincial, parlamentaria andaluza, consejera de Presidencia del primer Gobierno andaluz, senadora y diputada nacional, vicepresidenta del Congreso, delegada del Gobierno en Andalucía, gobernadora civil de Sevilla, consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, consejera de Estado y, como a ella le gusta definirse, feminista y socialista.

En el día de hoy, Amparo Rubiales ha trasladado a la dirección del partido su renuncia al cargo de presidenta para zanjar la polémica creada a raíz de su tuit y después de que el PSOE de Sevilla le pidiera una rectificación. Agradecemos su disponibilidad y labor en esta etapa. — PSOE de Sevilla (@psoedesevilla) June 8, 2023

A última hora de este jueves, Rubiales ya sí ofreció "sinceras disculpas" al número tres del PP, también con un tuit: "Pido sinceras disculpas al Sr. Bendodo en lo q le haya podido molestar. No era esa mi intención. Lo lamento por el daño causado al PSOE de Sevilla, del que era Presidenta. Hoy he renunciado", ha afirmado la ya ex presidenta del PSOE sevillano.

Pido sinceras disculpas al Sr. Bendodo en lo q le haya podido molestar. No era esa mi intención. Lo lamento por el daño causado al PSOE de Sevilla, del que era Presidenta. Hoy he renunciado. — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) June 8, 2023

Este jueves incluso el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha salido en defensa de su compañero de partido y ha indicado que "actitudes así no pueden tener cabida en política". "Sé que la mayoría de militantes socialistas no las comparten", ha añadido el presidente popular, para quien "es inaudito" que Rubiales "siga en el PSOE". "Nuestra sociedad está cansada de aquellos que siembran odio y enfrentamiento. Todo mi apoyo a Elías Bendodo", ha continuado.

El propio Bendodo, que proviene de una familia judía sefardí, ya replicó el miércoles a Rubiales, asegurando que "quien califica así se califica a sí mismo". También Cuca Gamarra o el PP rechazaron las palabras de Rubiales, así como la Federación de Comunidades Judías de España, que representa oficialmente a los judíos españoles.

Acciones legales

Asimismo, el PP ha anunciado este jueves una querella por delito de odio contra la ya ex presidenta del PSOE de Sevilla Amparo Rubiales por llamar al coordinador general popular, Elías Bendodo, "judío nazi".

En un comunicado, el PP ha explicado que la demanda será presentada durante esta misma jornada en un juzgado de instrucción de Sevilla "para que se tomen las medidas oportunas" ante "una actuación que no se puede consentir ni tolerar en una sociedad como la española, que ha luchado para desterrar este tipo de ataques".

También ha lamentado que "algunas personas utilicen las creencias religiosas como un insulto personal, cruzando así todas las líneas rojas permitidas".