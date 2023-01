El Centra le da la victoria al PP en todas las capitales con datos de octubre y sin las izquierdas actualizadas

El PP ganaría las elecciones municipales del 28 de mayo en todas las capitales andaluzas. En algunas de ellas necesitaría a Vox para gobernar, pero sería la formación que más concejales obtendría en todas. Éste es el resultado de una encuesta que el Centro de Estudios Andaluces (Centra) ha realizado para las municipales. Este instituto público pertenece a la Junta, a la Consejería de Presidencia. Su lectura, sin embargo, está condicionada por dos desactualizaciones.

Algunos sondeos se realizaron en octubre y noviembre, otros en diciembre y los menos, en enero. Se confeccionaron, por tanto, cuando aún no se conocían algunos candidatos, que en estas elecciones son claves, pues se eligen alcaldes. Por otra parte, las posibles coaliciones de izquierdas tampoco están actualizadas. Se ha preguntado por la coalición Adelante, cuando ésta sólo representa ahora a Teresa Rodríguez. A diferencia del último Barómetro, en esta ocasión el sondeo no viene auditado y visado por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía. esto no es necesario, pero el Centra lo ha querido mostrar en otras ocasiones como muestra de transparencia.

De este modo, hechas estas salvedades, y según el Centra, sólo en Sevilla habría dudas. Según el instituto, el PP tendría de 13 a 14 escaños y Vox, dos. La mayoría absoluta en esta ciudad es de 16. El PSOE, del alcalde Antonio Muñoz, obtiene de 12 a 13. Y Adelante Andalucía, de 2 a 3.

Uno de los problemas citados de este sondeo en que se ha realizado sin que esté claro cómo se presentarán las izquierdas a las elecciones. En Sevilla, por ejemplo, hay un acuerdo entre IU, Podemos y Más País para ir juntos. Y no se llamará Adelante Andalucía, que es la formación de Teresa Rodríguez. De hecho, esta formación concurrirá el 28 de mayo con estas siglas, por lo que el resto de izquierdas, IU, Podemos y Más País, juntos o separados, tendrá otro nombre.

La encuesta de Sevilla se realizó, además, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. Se hace por tanto siete meses antes del 28 de mayo. El número de personas sondeadas es de 1.000. En ciudades menos pobladas es de 800.

En Málaga, el alcalde popular Francisco de la Torre ganaría las elecciones con una horquilla de 16 a 17 ediles. La absoluta está en 16. El PSOE tendría de 12 a 13. Y Vox, dos. El Centra adjudica dos a "Adelante Málaga", que usa como sinónimo de la coalición de partidos que se presentaron en 2019. La de Málaga se hizo del 21 al 26 de octubre.

En Jaén, el PP tiene 13 concejales, el PSOE, que gobierna en la actualidad con Julio Reyes, de 11 a 12. Y Vox, dos. La absoluta en esta ciudad de 27 ediles en el pleno está en 14 sillones. En esta población el trabajo de campo es del 12 al 14 de diciembre.

En Huelva, el Centra posicional PP como el más votado, con 13 a 14 escaños, lo que supondría la mayoría absoluta. El alcalde socialista Gabriel Cruz secaría de 11 a 10. A Vox le otorga dos, y a Adelante, una horquilla de cero a uno. La encuesta de Huelva se hizo entre el 12 y el 16 de enero.

El PP también ganaría en Granada, con una horquilla de 13 a 14 concejales. Lo que supondría casi la absoluta para la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que se presenta de candidata por el PP. El alcalde actual, el socialista Francisco Cuenca, gana de nueva a 10 ediles. Centra da uno o dos al Vox, y de dos a tres a Adelante. El sondeo granadino se hizo entre el 28 y el 30 de noviembre.

En Cádiz, el PP ganaría de 13 a 14 ediles, mientras que Adelante, la lista heredera del alcalde José María González, tiene ocho. El PSOE, de cinco a seis. La mayoría absoluta en el municipio es de 14 concejales. El sondeo se hizo del 8 al 10 de noviembre.

El Centra adjudica una mayoría absoluta de 15 a 16 ediles al PP en Córdoba. El PSOE tendría de ocho a nueve. Vox, dos. E Izquierda Unida, de uno a dos. En Córdoba, sin embargo, IU se presenta en coalición con el resto de partidos de izquierdas. Hacemos Córdoba, por tanto, no figura en este sondeo, a pesar de que es una alianza que agrupa a IU, Podemos, Más País y Equo.

En Almería, el ganador sería el PP, con una horquilla de 14 a 15 concejales. El PSOE tendría de ocho a nueve; Vox, dos, y Podemos, de uno a dos. En esta ciudad la absoluta se sitúa en 14. El sondeo de Almería es del 12 al 17 de enero.