El Zoo de Jerez cumple 70 años

El Zoobotánico Jerez cumple este 10 de febrero 70 años. Este espacio verde y natural alberga la colección zoológica y botánica más importante de toda Andalucía y participa en casi 50 proyectos de reproducción de especies en peligro de extinción a nivel europeo.

Una pareja de avestruces, un mandril, un águila real y, más tarde, una pareja de guepardos, fueron los primeros animales que llegaron a la calle Taxdirt, y desde entonces no sólo ha hecho crecer, sino que el Zoobotánico se ha adaptado, levantando su trabajo en los pilares de la conservación, investigación y educación ambiental.

Los antecedentes de su jardín botánico, una auténtica joya, datan de 1889, cuando se construyen los depósitos de agua de Tempul en la ciudad, y se ajardinan los alrededores, pasando a denominarse 'Los Jardines de Tempul'.

Estos se convierten en jardines públicos en 1939 y comienza a tomar forma el botánico jerezano, uno de los más antiguos de España, que cuenta con una valorada colección de diferentes y centenarios árboles, que hace muy singular el espacio.

Fue el 10 de febrero de 1953 cuando abre ya sus puertas como Parque Zoológico y Jardín Botánico 'Alberto Durán', recibiendo el nombre del entonces concejal de Parques y Jardines, impulsor de su creación. En esa época estaba dedicado a la fauna ibérica y de la Guinea española.

Con la llegada de la democracia, el Zoobotánico comienza a ser transformado urbanísticamente por el impulso e inversión realizada desde el Ayuntamiento de Jerez. Con los nombramientos como directores de José Miguel Cantos y luego Manuel Barcell comienza la citada transformación, pasando de valorar la variedad de especies existentes a poner el foco en la reproducción y conservación de especies. Estos trabajos han ido avanzando bajo las direcciones de Adrián Fatou, José María Aguilar y Ana Timermans, todos ellos acompañados por un magnífico equipo de profesionales que hacen de su pasión su trabajo.

Aguilar subraya que el Zoobotánico "es una entidad municipal adaptada a los tiempos que corren. Los zoos empezaron para demostrar la fuerza del hombre frente a la naturaleza y ahora no. Los animales que mantenemos están integrados en programas de conservación y reintroducción al medio".

Con 33 años de trabajo en el parque, José María Aguilar remarca que el Zoo tiene "el pilar de salvaguardar nuestras especies y dejarlas a las generaciones futuras para que conozcan el planeta con toda su biodiversidad". Para Aguilar todas las especies son importantes, porque cada una influye en el hábitat. "El lince ibérico no sería nada sin el conejo, y el conejo no sería nada sin el bosque mediterráneo. Tan importante es una pequeña población de un topillo como la del lince, porque una especie que se extingue es difícil de que vuelva a verse", subraya.

Precisamente el Zoobotánico jerezano participó activamente en el inicio del Programa de Conservación 'ex situ' del lince ibérico. Este programa supone un apoyo a las medidas de conservación de la especie en su hábitat, además de un 'seguro de vida' en el caso de que la situación de la especie empeorara. "Somos un Zoo que potencia mucho el lado de la conservación. Por ejemplo fuimos pioneros con el Proyecto Eremita y nos sentimos muy orgullosos de los resultados", añade.

Aguilar destaca que "el Zoo ha estado siempre muy integrado en la ciudad y se ha convertido en un zoo familiar en la provincia. Nos sentimos muy respaldados, cumplir 70 años no es fácil y aquí estamos. Hay que disfrutar de este pulmón verde tan cerca en el centro de Jerez".

El delegado de Protección y Bienestar Animal, Rubén Pérez, recuerda que el de Jerez "fue el tercer Zoo que se puso en marcha en España. Tiene una historia digna de ser celebrada. Es un Zoo que además de tener una conexión afectiva con los jerezanos, es un parque a la vanguardia de la conservación de la biodiversidad".

"Somos un Zoo al nivel de los zoos europeos. Tenemos un presente muy exitoso y quiero destacar el compromiso del equipo con el parque. Pero no me quedo ahí. No sólo vivimos un presente muy dulce, sino que tenemos un gran futuro", remarca el delegado municipal.

Colección zoológica más importante de Andalucía

El Zoobotánico de Jerez cuenta en la actualidad con la colección zoológica más importante de Andalucía, con casi 750 animales pertenecientes a más de 160 especies diferentes de los cinco continentes. La singularidad e importancia de la colección radica en el gran número de especies amenazadas que alberga.

El equipo desarrolla una serie de proyectos de reproducción en coordinación con los principales zoos de Europa. Estos proyectos, denominados EEPs, (Programa Europeo de Reproducción de Especies en Peligro de Extinción) basan sus actuaciones en conseguir poblaciones viables de cara a su futura reintroducción en sus hábitats naturales.

Actualmente, el Zoobotánico participa en casi 50 proyectos EEPs, así como en un elevado número de proyectos ESB (European Studbooks) o libro de cría europeo, programa de cría en cautividad que basa su trabajo en la recopilación de datos sobre distintos aspectos de una población (nacimientos, muertes, transferencias, etc.) de todas las instituciones que mantengan una determinada especie.

Además de estos proyectos, la conservación de la fauna autóctona sigue ocupando un lugar destacado, y en este sentido el Zoobotánico desarrolla un gran número de programas de reproducción de fauna ibérica amenazada, especialmente aves.

"El Zoo es una reserva de vida". Son palabras de Juan Caballero, cuidador del Zoo. Hablar con él es querer saber todo del parque, la pasión con la que cuenta qué se hace en el parque es un regalo. "Nuestro trabajo es un trabajo pensando en el mañana. Intentamos dar los mejores cuidados en los ambientes más parecidos a la naturaleza. El reto del Zoo es seguir siendo un referente nacional de cuidados. Es un trabajo muy vocacional, si te gusta es una bendición", declara Caballero.

Gran trabajador y con buena mano para la fotografía, el cuidador subraya que "la gente quiere escuchar historias. La gente demanda mucha información sobre las cosas que no ven. Por ejemplo, el otro día me pedían información sobre cómo le damos la medicación a una jirafa e hice un pequeño vídeo sobre cómo lo hacíamos. La gente quiere saber y cuando viene con frecuencia, muestra más interés sobre el funcionamiento, quiere conocer más la vida del zoo. Si vienes con una visión abierta, siempre te encuentras un zoo diferente".

El lince ibérico y el ibis eremita

Teniendo en cuenta el estado de conservación en el que se encuentran las poblaciones silvestres, su grado de amenaza así como la participación activa por parte del Zoobotánico, las dos especies más valiosas de la colección zoológica y a las que está muy ligado son: el lince ibérico y el ibis eremita.

El zoo jerezano ha participado en el Programa de Conservación 'ex situ' del lince ibérico, desde sus inicios en el 2002. Los objetivos generales de este programa de cría en cautividad son establecer un número de linces capaces de automantenerse a largo plazo y, de producir además un excedente de ejemplares idóneos para su reintroducción.

La población en libertad ha pasado de menos de 100 ejemplares a comienzos de siglo a más de 800 en 2020, constituyendo uno de los mayores éxitos de conservación que se conocen a nivel mundial. En el Zoobotánico Jerez han nacido 9 linces y, en la actualidad, además de contar con una pareja reproductora hay otra en exhibición.

El Zoo también colabora y participa activamente desde 2004 en el Proyecto Eremita, un estudio de los métodos de liberación más adecuados para la formación de una colonia silvestre animales procedentes de cautividad. Se trata además de un proyecto conjunto entre el Zoobotánico Jerez y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Con el paso de los años se ha conseguido establecer una población sedentaria, estable y autosuficiente en el área de suelta de la Janda, en la provincia de Cádiz.

La joya verde del Zoo: 'Jardín de interés cultural'

Si importante es la colección zoológica también puede presumir de la botánica, origen de este Zoo y que lo hace único y diferente. Del Jardín de 'El Tempul' se heredó una arboleda constituida por casi 1.000 ejemplares, a los que en los últimos años se le han sumado gran cantidad de árboles jóvenes pertenecientes a especies que no estaban representadas en el parque, con la intención de ampliar la colección botánica del mismo.

El primer itinerario botánico que se realizó en los años 90 recogía a un total de 100 especies en las que se incluían árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas, mientras que el actual recoge 150 especies sólo de árboles (incluyendo las palmeras). Actualmente se cultivan en el Zoobotánico Jerez más de 400 plantas diferentes.

De esta arboleda destacan los 'árboles singulares' que destacan por su tamaño, edad, forma, belleza o rareza. Entre estos se incluyen el almez del Mississippi, roble blanco y el ombú o cedro del Himalaya (casi centenario). En el año 2004, la Dirección General de Bienes Culturales declaró los jardines del Zoo como 'Jardín de interés cultural'.

La educación: el valor irremplazable de la naturaleza

Desde el Zoobotánico destacan que un aspecto que se cuida celosamente y es prioridad desde 1986, es la educación. El objetivo del departamento es "hacer crecer una conciencia pública sobre el valor irremplazable de la naturaleza".

Numerosos centros escolares de Andalucía incluyen la visita al Zoobotánico dentro de su programación anual y son atendidos por monitores del parque con itinerarios guiados o en el Aula de Educación. A su vez, durante los fines de semana se programan diferentes actividades educativas para sensibilizar a los visitantes, prestando especial interés en la celebración de días relacionados con la naturaleza (aves, árbol, humedales, buitres, etc.). "El Zoobotánico es el mayor centro de educación ambiental de Jerez, comprometidos con las diferentes problemáticas ambientales como por ejemplo el cambio climático", subrayan.

Destaca el papel fundamental que ha tenido y tiene el Club Amigos del Zoobotánico. Con su creación se pretendía acercar a las familias la vida diaria del Zoo y al conocimiento de sus animales y plantas, y por otro lado, dar a conocer la naturaleza más cercana, especialmente la de la provincia de Cádiz. Desde el parque remarcan que el Club está totalmente consolidado con más de 9.000 socios.

Investigación

De la mano de la conservación de las especies, la educación y el aspecto lúdico de la exhibición de animales y plantas, la investigación es otro de los pilares básicos sobre los que se fundamentan todos los zoos modernos, y evidentemente, el Zoobotánico Jerez no podía ser menos.

Para ello, desde el Zoo se sigue colaborando con entidades e instituciones como es el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y distintas universidades como la de Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla, Murcia, Barcelona, Huelva, León, Segovia y Navarra, sin olvidarnos de los estudios privados.

A los proyectos de investigación hay que sumarles los numerosos artículos científicos publicados, trabajos de máster, fin de grados y tesis doctorales con el Zoobotánico de fondo. El resultado del trabajo realizado con determinadas especies se convierte después en una importante herramienta para el estudio y crianza de la misma, así como en referencia para otros centros de conservación. Caso de la cría y liberaciones de ibis eremitas, espátulas, flamencos o cercetas pardillas.

Por otro lado, el Zoobotánico también realiza una importante labor social y formativa que realiza a través de convenios firmados con asociaciones y centros escolares, caso del IES La Granja, u otros colectivos como FAISEM (Fundación Andaluza Para la Integración Social del Enfermo Mental) y colectivos con síndrome de Down.