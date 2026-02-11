Adif confirma por carta los 1.850 millones adicionales para mantenimiento ferroviario hasta 2030

El presidente de Adif, Pedro Marco, ha dirigido una carta a los 13.000 empleados de la compañía pública en la que valora la respuesta de la plantilla ante los recientes accidentes ferroviarios y anuncia medidas para reforzar el sistema. El máximo responsable del administrador de infraestructuras ferroviarias asegura que es el momento de continuar trabajando para "prestigiar" el ferrocarril español tras los siniestros de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

En su comunicación interna, Marco reconoce que estos incidentes, junto con los temporales recientes, "han obligado a hacer una profunda reflexión" sobre las necesidades del sistema ferroviario actual. El dirigente subraya que la red española continúa siendo "uno de los más robustos y admirados del mundo", pese a las dificultades atravesadas en las últimas semanas.

El acuerdo alcanzado el pasado lunes entre el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) contempla un incremento de 1.850 millones de euros en el gasto previsto. Esta partida extraordinaria se destinará al mantenimiento de la red convencional y de alta velocidad en el periodo comprendido hasta el año 2030.

El pacto suscrito establece además un refuerzo de las plantillas de Adif con 2.400 plazas adicionales a la tasa de reposición ordinaria durante los próximos seis años. Esta ampliación de efectivos responde a la necesidad de fortalecer las capacidades operativas y de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria española.

Pedro Marco destaca en su misiva la predisposición de toda la plantilla durante la gestión de las emergencias ferroviarias y en la fase posterior a los accidentes. El presidente subraya especialmente la labor realizada en la recuperación del servicio entre Madrid y Andalucía, así como en la revisión y acondicionamiento de la red en Cataluña tras los incidentes registrados.

"Adif ha mostrado su mejor versión", afirma el máximo responsable de la compañía, quien valora expresamente el trabajo del personal operativo, de mantenimiento, de seguridad y autoprotección, además de los técnicos. Marco agradece igualmente las muestras de apoyo recibidas por la organización durante estos días complicados.