Adif anuncia que la vía está a disposición de las operadoras para reanudar la alta velocidad entre Andalucía y Madrid

Adif ha finalizado los trabajos de reparación de la infraestructura en el tramo de Adamuz dañada por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas, según ha informado oficialmente. La empresa gestora de las infraestructuras ha obtenido un resultado "favorable" a las pruebas técnicas realizadas, por lo que la "infraestructura queda a disposición de las empresas ferroviarias para la realización de las pruebas con material rodante que estimen oportunas", según consta en la información oficial.

Esto significa que ya están reparadas las vías férreas que unen a Andalucía con Madrid si bien todavía hay incertidumbre sobre la recuperación del tráfico de pasajeros, ya que las tres compañías que cubren ese recorrido, Renfe y las privadas Iryo y Ouigo, están a la espera de realizar pruebas técnicas con sus trenes para reanudar el servicio, que se podrían realizar a lo largo de la jornada del martes.

Hay, sin embargo, muchas dudas entre los viajeros ya que tanto Renfe como Iryo y Ouigo han empezado a vender billetes para viajar este martes, sin que haya ninguna confirmación de que esos trenes vayan a salir con pasajeros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció a primera hora de la mañana que el tráfico se recuperaría entre este martes y este miércoles.