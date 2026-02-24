Adif se llevó material porque la Guardia Civil se retiró sin que se precintase, según Ineco

Un informe de Ineco, empresa de ingeniería pública, explica que Adif trasladó algunos materiales del accidente de Adamuz (Córdoba) que no habían sido precintados con el objetivo de preservarlos, después de que ni la Guardia Civil ni la comisión independiente que investiga el accidente (CIAF) aplicaran medidas cautelares sobre los mismos, quedando expuestos a su deterioro.

"El día 22 de enero, tras el rescate de los dos últimos fallecidos, se retiró del lugar del accidente tanto el personal investigador de la CIAF como el de la Guardia Civil, después de haber recogido todo el material probatorio que consideraron pertinente, y sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, quedando los cupones expuestos al deterioro", recoge la introducción del informe.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha publicado ese documento en 'X', en respuesta a un oficio que la Guardia Civil ha presentado ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), en el que hace mención a esa retirada de materiales de soldaduras por parte de Adif "sin advertirlo ni solicitarlo".

"Cuando te haces eco de lo que cuenta la fachobulosfera pasa esto. Vivimos en la era de la desinformación y de la intoxicación. Aquí está (adjunto) la introducción del informe (de Ineco) de caracterización de los restos (de 23 folios) que no se llevó ni Guardia Civil, ni CIAF, y que Adif tuvo la precaución de preservar", explica el ministro citando una información de RTVE que se hace eco de ese oficio de la Guardia Civil, que fue adelantado por el diario 'ABC'.

El informe de Ineco se elaboró, precisamente, para dar trazabilidad a la retirada y posterior depósito en la base de mantenimiento de alta velocidad de Hornachuelos (Córdoba) de soldaduras pertenecientes a la cabecera sur del puesto de banalización (PBA) de Adamuz, tras el accidente del 18 de enero.

En el mismo se defiende que se procedió a su traslado a la base, "sin que hayan sido manipulados o alterados, y estando en todo momento a disposición judicial", además de que, previamente a su retirada, se detalló la ubicación en vía de estas soldaduras.

Fuentes de Adif aseguran que si no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas --que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, remarcan--, habrían acabado "en cualquier vertedero" una vez iniciados los trabajos de recuperación de las vías el 26 de enero.

Asimismo, puntualizan que el material que retiró pertenecía a las vías con dirección a Madrid, es decir, en las que no se produjo el descarrilamiento.

"Todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos, siempre a disposición judicial y policial. El día 30, la Guardia Civil volvió y requirió material, indicándole que estaba en Hornachuelos, donde ha estado siempre a su disposición", apuntan.

Óscar Puente también ha publicado un extracto de un auto del Juzgado de Adamuz en el que se recoge que la Guardia Civil dio por finalizadas todas las mediciones, actuaciones, y recogida de evidencias en su oficio del 27 de enero.

"Que no se los llevó ni la CIAF ni la Guardia Civil, no lo digo yo, lo dice la Guardia Civil en su oficio de 27 de enero, recogido en el auto del Juzgado de Adamuz en el que se autoriza a Adif a reconstruir la vía, en el que se dice que 'todas las mediciones, actuaciones y recogida de evidencias, por parte de la Guardia Civil han finalizado'", dice el ministro en 'X'.

En ese oficio de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, el agente instructor manifiesta que el 22 de enero "recibió orden verbal del jefe de Área de Adif, para que se procediera a la retirada de cupones de raíl, entre las que hay soldaduras, y su traslado hasta la base de mantenimiento AVE, lo que se llevó a cabo entre la noche y madrugada del citado día 22 y el 23 de enero".