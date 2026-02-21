Los administradores de fincas nombran colegiado de honor a Juanma Moreno

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas) ha nombrado consejero de honor al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el marco de las 33ª Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas Colegiados que se han celebrado en Sevilla el viernes 20 y el sábado 21 de febrero. Según ha explicado la entidad en una nota, dichas jornadas son un encuentro profesional de referencia que ha congregado a más de 300 personas entre colegiados, expertos, entidades colaboradoras y representantes institucionales en torno a los principales retos y oportunidades del sector de la Administración de Fincas en Andalucía.

Según Cafincas, uno de los momentos más destacados tuvo lugar en la noche del viernes con la celebración de la cena de gala y la entrega de los Premios Andalucía a la Excelencia de la Administración de Fincas, "un reconocimiento a la excelencia, la innovación y la trayectoria profesional dentro del ámbito de estos profesionales". En contexto, entre los galardones destacó el nombramiento como consejero de honor del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien pudo agradecer su premio mediante una intervención en vídeo.

"Quiero agradecer este reconocimiento que me hace el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas que es un reconocimiento mutuo ya que en la nueva Ley de Vivienda no sólo convertimos a los administradores profesionales en una pieza clave, sino que dotamos a los propietarios de la seguridad jurídica y la protección de sus derechos que garantiza vuestra profesionalidad y eficiencia", ha declarado.

Este acto contó con la presencia de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz Jiménez, en representación del Gobierno andaluz. La consejera, que recibió un agradecimiento especial por su implicación y apoyo al sector, ha destacado que este reconocimiento es "un recuerdo, y un compromiso" de que "nunca dejemos de trabajar codo con codo" y que la "administración siga siendo una compañera de viaje y no un obstáculo" en los nuevos retos, como el desarrollo de la recién aprobada Ley de Vivienda de Andalucía.

"El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, un reto que nos debe unir a todos", ha señalado. Por último, ha ensalzado el papel de los administradores de fincas, con una actividad que "va mucho más allá de la gestión de comunidades". "Sois una pieza clave en la convivencia y en el mantenimiento del parque edificatorio, la accesibilidad universal y la eficiencia energética", ha agregado.

La presencia de titular de la cartera de Fomento y vivienda, puso de manifiesto el respaldo institucional al trabajo que desempeñan los administradores de fincas colegiados en la mejora de la convivencia, la accesibilidad y la sostenibilidad del parque residencial andaluz. En esta edición, el galardón en la categoría de Excelencia en Innovación, Investigación y Transformación Digital fue otorgado a Cafirma; el premio a la Excelencia en Proyección Social recayó en la ONCE; mientras que el reconocimiento a la Excelencia en Emprendimiento y Formación fue concedido al Parque Tecnológico de Málaga. Por su parte, la entidad Bancaria Banco Sabadell, recibió el premio Excelencia a la trayectoria.

Durante dos "intensas jornadas de trabajo", el programa ha combinado ponencias técnicas, espacios de reflexión profesional, mesas de trabajo y actividades paralelas que han permitido abordar "cuestiones clave" como la gestión integral de los despachos profesionales, la colaboración entre la Administración Pública y los administradores de fincas, así como las obligaciones jurídicas y fiscales que afectan al ejercicio de la profesión. Asimismo, se han generado espacios de intercambio de experiencias y análisis de la evolución del sector, "reforzando el papel del administrador de fincas colegiado como figura esencial en la gestión eficiente de las comunidades de propietarios".

La jornada del sábado ha estado marcada por nuevas sesiones formativas, dinámicas de trabajo colaborativo y actividades complementarias "que han favorecido la cohesión entre los profesionales asistentes, así como el conocimiento del entorno y el patrimonio local, contribuyendo a reforzar el carácter integrador de este encuentro anual".

Con la celebración de estas jornadas, Cafincas "reafirma su compromiso con la formación continua, la excelencia profesional y la defensa del papel del administrador de fincas colegiado como garante de una gestión transparente, eficaz y orientada al servicio de la ciudadanía", consolidando estas jornadas como un "foro imprescindible" para el presente y futuro de la profesión en Andalucía.