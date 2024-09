Alcaldes socialistas de Córdoba ponen en duda la gestión de Juan Espadas al frente del PSOE de Andalucía

Un grupo de alcaldes del PSOE de la provincia de Córdoba, contrarios a la gestión de Juan Espadas como líder regional de la formación, se ha opuesto a la imposición de una candidatura por la dirección del partido para el congreso federal de noviembre próximo y ha instado a su secretaria general, Rafi Crespín, a que promueva una lista de "consenso con la incorporación a la misma de los regidores municipales". El proceso del 41 Congreso federal del PSOE permite, no obstante, que se presenten varias listas que se votarían el próximo 20 de octubre.

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, que lidera este grupo, ha afirmado este viernes en un comunicado que si bien apoyan la continuidad de Pedro Sánchez al frente del partido, "discrepan de la gestión que desde la dirección del PSOE-A se ha llevado a cabo en Andalucía y que nos ha conducido a la irrelevancia absoluta, con la pérdida de la mayor parte del poder institucional".

Para este colectivo, cuya composición no se ha desvelado, se trata de "una gestión que se ha caracterizado por una crisis de liderazgo sin precedentes en el PSOE andaluz, en la que no se escucha y no se cuenta con la mayoría de alcaldes socialistas".

También acusan a la etapa de Espadas de no haber "trabajado para unir las distintas sensibilidades de los socialistas andaluces, creando división en el partido y llevándolo a perder todos los procesos electorales que se han convocado en Andalucía".

"Es por estas circunstancias por las que los alcaldes y portavoces municipales consideran que ha llegado el momento de que la voz de los municipios se escuche y se tengan en cuenta sus reivindicaciones", ha añadido el alcalde de Iznájar.

Para Lope Ruiz es "imprescindible" que los alcaldes y portavoces, que "son los que ostentan la mayor parte del poder institucional en la provincia", tengan voz en el congreso federal en el que se va a debatir el futuro del PSOE.

Ello porque "es el momento de que los municipios tomen la palabra y se pongan encima de la mesa temas tan relevantes como la financiación local, aparcada durante mucho tiempo, y que para los ayuntamientos es de vital importancia para poder dar servicios a la ciudadanía", entre otras cuestiones.

Rafi Crespín: "Los alcaldes tendrán un papel destacado"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este viernes que le "extraña" que alcaldes socialistas en la provincia la hayan instado a que la lista de delegados para el próximo Congreso Federal del partido sea "una candidatura de consenso", con la incorporación a la misma de los alcaldes, cuando, según ha subrayado Crespín, "ayer mismo" les dijo que no tenía problema con "la presencia de cualquier alcalde o alcaldesa socialista en la lista, donde tendrán su sitio", y que ella trabaja "en una propuesta de integración".

En declaraciones a Europa Press, Crespín ha reaccionado así después de que el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, actuando como portavoz de un grupo de alcaldes y portavoces municipales socialistas de la provincia, le haya trasladado en una nota que "es el momento de que los municipios tomen la palabra y se pongan encima de la mesa temas tan relevantes como la financiación local, aparcada durante mucho tiempo, que se definan las competencias y se legisle en favor de la modernización y la eliminación de la burocracia, y en favor de la autonomía local".

Ante esto, Rafi Crespín ha asegurado que este jueves habló con Lope Ruiz "sobre la delegación para el congreso", y le dijo que ella está "trabajando en una propuesta de integración, unidad y consenso", con la presencia en la misma de alcaldes, por lo que ha considerado que la nota enviada este jueves por dichos regidores haciendo esa misma demanda "llega tarde".

De hecho, ha defendido que "los alcaldes deben jugar un papel destacado en el congreso, porque, además de debatir sobre financiación autonómica, se pondrá también encima de la mesa la financiación local", teniendo en cuenta que "los regidores conocen de primera mano los problemas reales", avanzando Crespín que la próxima semana presentará su precandidatura a encabezar la lista de delegados por Córdoba al Congreso Federal del PSOE.

La líder de los socialistas cordobeses ha hecho este anuncio después de que Lope Ruiz haya asegurado también que los alcaldes y portavoces municipales socialistas de Córdoba "apoyan al secretario general del partido, Pedro Sánchez, y su continuación", pero que "discrepan de la gestión que desde la dirección del PSOE-A se ha llevado a cabo en Andalucía y que nos ha conducido a la irrelevancia absoluta, con la pérdida de la mayor parte del poder institucional".