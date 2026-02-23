Alerta alimentaria por queso rallado contaminado con astillas de madera en Andalucía

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), organismo dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido este lunes una alerta sanitaria por la posible presencia de cuerpos extraños, en concreto astillas de madera, en varios productos de queso rallado comercializados bajo las marcas Alteza, Albéniz y Froiz. La advertencia afecta a seis comunidades autónomas donde se distribuyeron inicialmente estos lotes.

La alerta se ha activado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) tras la notificación realizada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra. Los productos afectados se distribuyeron inicialmente en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque la Aesan no descarta redistribuciones a otras zonas del territorio nacional.

Los productos objeto de retirada corresponden a tres referencias específicas. En primer lugar, el lote 2426026 de queso rallado gouda de las marcas Alteza y Albéniz, ambos con fecha de caducidad establecida para el 5 de junio de 2026. Además, también se incluye el lote 2426026 de queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz, con idéntica fecha de caducidad.

Recomendaciones para los consumidores

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el Sciri para garantizar la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de comercialización. La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio alguno de estos productos que se abstengan de consumirlos y procedan a su devolución en el punto de compra.