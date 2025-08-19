La Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, de nuevo cortada por un incendio

La columna de humo que afecta a las vías de la Alta Velocidad en la provincia de Toledo.

El servicio de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendido a causa de un incendio declarado en una industria en la provincia de Toledo, entre los términos de Yeles y La Sagra. Al menos hay 10 trenes parados y llevan unos 1.500 pasajeros a bordo. Renfe ha cortado la circulación como medida de precaución ante la posibilidad de que la columna de humo negro e, incluso, las llamas lleguen a afectar a la catenaria.

Además de la conexión Madrid-Andalucía, están afectadas también las circulaciones con Castilla-La Mancha. La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad, ha explicado Adif, para añadir que los bomberos están actuando en la zona.

Renfe ha señalado que la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra AV está suspendida a petición de los bomberos y que trenes de alta velocidad del trayecto Madrid, Castilla La-Mancha y Andalucía están detenidos en estaciones.

El AVE Málaga 17:00-Madrid 19:44 está estacionado en Mora; el de Sevilla 16:53-Valencia 21:30, en Ciudad Real, y el de Murcia 15:32-Málaga 22:20 y el de Figueres 14:55-Sevilla 22:16, en Madrid Puerta de Atocha en ambos casos.

Además, el AVE Sevilla 17:46- Madrid 20:40 está estacionado en Ciudad Real y el de Málaga 17:55-Barcelona 23:59, en Puertollano.