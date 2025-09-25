Se amplían las deducciones por alquileres en la renta: 1.200 euros para menores de 35 y mayores de 65 años

La penúltima rebaja fiscal del Gobierno andaluz está dirigida a quienes alquilen una vivienda y tengan menos de 35 años o más de 65. El Presupuesto 2026 incluirá deducciones fiscales de 1.200 euros para los jóvenes y mayores que alquilen una vivienda y tengan unos ingresos de hasta 25.000 euros en tributación individual. Una modificación sustancial con respecto a las bonificaciones actualmente vigentes que eran de 500 euros y para sueldos de hasta 19.000 euros.

No es la única novedad, ya que estas rebajas también se aplicarán a colectivos vulnerables, víctimas de violencia de género y del terrorismo. Las personas con discapacidad podrán desgravarse hasta 1.500 euros por el alquiler de la vivienda habitual siempre con el umbral de renta de 25.000 euros al año. Así lo ha anunciado este jueves en el Parlamento el presidente andaluz, Juanma Moreno, durante su intervención en la sesión de control tal y como estaba previsto.

Una reducción fiscal que se enmarca dentro del paquete que el Ejecutivo está diseñando de cara al Presupuesto 2026 pero que se aplicará en la declaración de la renta de este año 2025 ya que las cuentas se van a aprobar antes de final de año y se aplicarán estas bonificaciones, junto a las ya anunciada de las mascotas y los gimnasios, estas dos sin límite de renta.

Se trata, por un lado, de las rebajas vinculadas a los animales de compañía y a los gastos veterinarios que sus dueños deben afrontar. Ahora, podrán deducirse el 30 por ciento de los mismos, con un límite de 100 euros, durante el primer año. Si el animal es adoptado, ese periodo se incrementará hasta los tres años. Y si se trata de perros guía o de asistencia, la deducción se podrá aplicar durante toda la vida del animal.

En cuanto a las ventajas fiscales destinadas al fomento de la práctica deportiva y la vida saludable, el Presupuesto de 2026 incorporará una nueva deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones. Los andaluces podrán desgravarse hasta 100 euros, sin límite de renta, con una medida pensada tanto para adultos como para los más pequeños, ya que también se incluyen las inscripciones a los clubes o competiciones vinculadas a una disciplina deportiva.