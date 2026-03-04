Los andaluces atrapados en Dubai sostienen que no les han comunicado que vayan a ser repatriados

Dos grupos integrados por 57 turistas andaluces atrapados en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) tras cerrarse el espacio aéreo por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes han advertido de que nadie les comunicó aún que el Gobierno los vaya a repatriar.

Estos pasajeros de Málaga, Córdoba, Jaén y Sevilla, que están en el mismo hotel, quieren visibilizar su situación a través de los respectivos responsables de grupo, que se han dirigido a los medios de comunicación y han explicado que lo han expuesto al Ministerio español de Exteriores y la embajada, pero "no han contestado, ni se han puesto en contacto" con ellos.

Así lo ha explicado Paco García, responsable de la agencia Marathon Viajes, de Montilla (Córdoba), que lleva 30 de los turistas, ante las noticias sobre posibles vuelos de vuelta, además de recordar que las dos opciones son la vía diplomática o vuelo de repatriación, que le consta que el Gobierno empezó el martes, y la de los vuelos comerciales, que depende de la reapertura del espacio aéreo.

También transmite calma y tranquilidad a familiares y amigos porque, pese a todo, están "muy bien atendidos en el hotel".

No prevén un regreso inminente

El guía del otro grupo de 27 viajeros, José Ángel Monereo, de Viajes Xamoni, de Vélez-Málaga (Málaga), unido en un llamamiento junto a García, ha precisado que los familiares de los pasajeros están alegres porque creen que ya van a regresar, pero advierte de que "ésa no es la situación real".

"La situación -asegura- es la misma de antes, habrá vuelos de repatriación, pero son en contadas ocasiones. A estos dos grupos ni siquiera nos han contactado para decir cómo estáis, todas las gestiones las hacemos nosotros a nivel particular, estamos buscando vuelos comerciales y tenemos alguno reservado, pero no sirve de nada si el espacio aéreo sigue así".

Gastos

Respecto a la asunción por parte de Emiratos Árabes Unidos de los gastos de estancia de los turistas atrapados, ha indicado que "Emiratos ha contestado que no".

"Al menos en Dubai, todos los gastos los están asumiendo las agencias, en este caso las nuestras, y también la mayorista, que se hace cargo prácticamente de todo", ha manifestado.

"Estamos bien porque estamos haciendo que estemos bien, tanto él (García) como yo con nuestros grupos, pero la situación no está bien. No queremos alarmar, pero ese mensaje que llega a España de que ya vamos a volver por el momento no se está produciendo, ni pensamos que se vaya a producir como no sea que el Gobierno y el ministerio amplíen a todos los españoles que estamos aquí", ha señalado.

Monereo es consciente de que se trata de un proceso lento, por lo que siguen a la espera.