Andalucía baja el nivel de emergencia por reducción de las incidencias

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha anunciado este sábado que la fase de emergencia ha bajado de la situación operativa 2 a la situación 1, dentro del Plan de Riesgo de Inundaciones, después de producirse una reducción de las incidencias derivadas por la sucesión de borrascas que han afectado a la región.

Actualmente sigue habiendo 2.823 personas evacuadas en la región: 2.535 en Cádiz, los últimos desalojados son de Olvera, debido a un desprendimiento; 118 en Granada, 71 en Jaén, que ha sumado algunos vecinos de Santiesteban del Puerto por un deslizamiento; 50 en Málaga, 31 en Córdoba, diez en Sevilla y ocho en Huelva.

En un comunicado de la Consejería, recogida por Efe, el consejero del ramo, Antonio Sanz, ha explicado que el plan ha permanecido once días en situación operativa 2 desde el pasado 3 de febrero. El plan ya se encontraba en situación operativa 1 desde el 27 de enero después de permanecer en fase de preemergencia desde el día 23.

La fase de emergencia en situación operativa 1 se refiere a situaciones que pueden controlarse con medios y recursos ordinarios o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil.

Sanz ha explicado que después de la última reunión del comité de operaciones, celebrada este sábado, se ha constatado que actualmente solamente se están generando algunas incidencias, asociadas principalmente al viento.

"La evolución de la meteorología, así como el actual estado y evolución de los cauces, ríos y embalses, unida a la propia evolución de la emergencia y efectividad de los trabajos acometidos, han llevado a una reducción de los escenarios e incidencias abiertas y, por tanto, se garantiza la atención con los medios y recursos de las administraciones andaluzas", ha explicado el consejero, según refiere la nota de prensa remitida por la Junta de Andalucía.

La información que proporciona la administración andaluza señala que se han desplegado más de 1.500 efectivos con la disponibilidad de otro millar y que más de 600 militares de la UME se unieron al operativo.

En los momentos de máxima tensión del operativo se ha llegado a trabajar simultáneamente en 23 escenarios en 30 municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada y Jaén.

El consejero ha recordado que "la prioridad se ha centrado en todo momento en la salvaguarda de las vidas". De ahí los más de 11.000 desalojos preventivos efectuados en los momentos de máxima tensión del operativo.

Las salas de EMA 112 han coordinado a lo largo de la jornada de este sábado (hasta las 12:30) un total de 333 avisos, sobre todo por efecto de las rachas de viento en Córdoba (143), por caída de árboles, ramas, placas solares y objetos del mobiliario urbano sin que haya constancia de heridos hasta el momento.