Andalucía, a la cabeza en víctimas mortales por violencia machista, busca frenar la ciberviolencia contra las jóvenes

Andalucía sigue siendo, a pesar de los avances institucionales y los discursos oficiales, la comunidad con más mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Un dato que no solo pone en cuestión la eficacia de las políticas actuales, de todas las administraciones y de la misma sociedad, sino que refleja también cómo el machismo se reinventa y se extiende de un modo silencioso en los espacios digitales, donde las más jóvenes se convierten en objetivo principal, cada vez a edades más tempranas.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado un plan de sensibilización y formación que se pondrá en marcha en el último cuatrimestre del año y que pretende llegar a adolescentes, familias y profesionales. Entre las medidas figuran una campaña de prevención en redes sociales dirigida a jóvenes de 14 a 20 años, formación específica a las AMPAS y un plan de capacitación para el personal del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM).

La llamada “violencia de género digital” no es un fenómeno aislado ni nuevo: es otra cara de la misma violencia machista que se ejerce contra las mujeres en todos los ámbitos. El acoso, el control a través de las redes, la difusión no consentida de imágenes íntimas o la presión sexualizada en entornos digitales forman parte de un continuum de violencia que reproduce la desigualdad estructural.

Acceso cada vez más temprano a redes y pornografía

López ha advertido de que la población joven accede cada vez a edades más tempranas a móviles, redes sociales y pornografía. Pero mientras no se cuestionen los modelos de masculinidad que legitiman la cosificación y el control sobre las mujeres, ni se impulse un cambio cultural real en los espacios educativos y mediáticos, el machismo seguirá encontrando terreno fértil, también en lo digital.

De este modo, la consejera ha anunciado la puesta en marcha de una formación para familias, estructuradas en cuatro cursos tanto en formato presencial como digital, cuyo material será alojado en la web Iguales, de la misma consejería. Asimismo, López ha insistido en que "los padres y madres han de tener las herramientas necesarias para poder detectar los casos para los niños nacidos en un mundo digital. Tenemos que saber qué está viendo tu hijo", ha apuntado. En ese sentido, ha anunciado una rama formativa para los profesionales docentes.

Cabe destacar que Andalucía se posiciona en el comienzo del curso como la región con más expedientes por violencia machista en España, acumulando 26.840 casos activos, lo que representa más de una cuarta parte (25,7%) del total nacional. Según el último informe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género, desde la implementación del Sistema VioGén en 2007, la comunidad andaluza ha registrado 201.733 casos de los 879.067 contabilizados en todo el país, consolidándose con estos números como el territorio más afectado.