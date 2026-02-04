Andalucía concentra ya el 30% de los crímenes machistas de España: el Gobierno refuerza la vigilancia tras el repunte de casos en Málaga

El Ministerio de Igualdad ha situado a Andalucía en el centro de sus preocupaciones tras las cifras que confirman que la violencia de género no solo se disparan en la comunidad, sino que como en el cómputo total de 2025, se mantienen por encima de la media nacional tan solo en el mes de enero de 2026. La ministra Ana Redondo ha calificado este miércoles de "inicio de año negro" la situación en la región: de las seis mujeres asesinadas en España en lo que va de 2026, tres han muerto en Andalucía. Esta concentración de casos (el 50% del total nacional en apenas un mes) ha obligado al Gobierno central a reforzar la interlocución y la coordinación directa con la Junta de Andalucía. "Nos preocupa especialmente la situación de Andalucía", ha sentenciado Redondo antes de presidir el comité de crisis.

Si bien la tendencia por estadística analizada en la comnunidad autónoma de Andalucía, al ser la región más poblada, registraba en torno al 21% de los feminicidios del país; las cifras crecen, dado que en 2025, la comunidad acumuló el 30% de las víctimas mortales de toda España (14 de 48 asesinatos), una tendencia al alza que parece mantenerse en este arranque de 2026.

El foco puesto en Málaga

Dentro de la radiografía andaluza, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha señalado un punto crítico: la provincia de Málaga. Desde junio de 2025, seis mujeres han sido asesinadas en esta provincia. "Queremos ver qué está pasando y qué podemos hacer entre todos", ha asegurado Martínez Perza, apelando a la unidad institucional. Ya el pasado 16 de diciembre se produjo una reunión de urgencia entre Igualdad, la Junta y la Delegación del Gobierno para analizar este repunte, una colaboración que ahora se intensifica.

Para intentar frenar estos datos, la ministra ha adelantado que trabajan con el Consejo General de la Abogacía para crear un nuevo protocolo en relación a una medida sobre el acompañamiento desde la ruptura. El objetivo, según ha avanzado Ana Redondo, persigue que las víctimas tengan acompañamiento legal desde el mismo momento en que deciden separarse, considerado uno de los instantes de mayor riesgo y desprotección para la mujer.