Andalucía confirma el primer caso de virus del Nilo en humanos este año

Un técnico recoge muestras de mosquitos en una de las trampas instaladas en la comunidad andaluza.

La Consejería de Salud y Consumo ha confirmado este martes el primer caso de fiebre del Nilo Occidental (FNO) en Andalucía en lo que va de temporada, tras su validación por parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). Se trata de un caso leve, detectado en un paciente de entre 50 y 60 años residente en Mojácar (Almería), que ya se encuentra totalmente recuperado y sin secuelas.

Este primer positivo contrasta de forma muy favorable con la situación vivida el pasado año, cuando a estas alturas se habían registrado ya 114 casos confirmados en la comunidad autónoma. Desde la Junta de Andalucía se destaca el impacto de la vigilancia entomológica, la coordinación entre disciplinas y la aplicación del enfoque One Health (Una sola salud) como pilares clave para mantener controlada la circulación del virus.

Un caso leve con diagnóstico complejo

El paciente inició síntomas el pasado 10 de julio, con un cuadro febril y sintomatología inespecífica, sin afectación neurológica. Dada la presentación atípica, se barajaron inicialmente otras enfermedades transmitidas por vectores, que fueron descartadas tras varios estudios de laboratorio.

Ante la detección previa del virus en trampas de mosquitos colocadas en Mojácar, se amplió la investigación a virus del Nilo Occidental, cuyo diagnóstico fue finalmente confirmado gracias a una seroneutralización, técnica altamente específica para este tipo de infecciones, realizada por el Centro Nacional de Microbiología.

La Consejería subraya que el caso evidencia la eficacia del sistema de alerta y vigilancia: la identificación del virus en el entorno permitió activar protocolos de salud pública y confirmar el diagnóstico, a pesar de no presentar síntomas clásicos.

Vigilancia activa en toda Andalucía

Desde el inicio de la temporada, el sistema ha procesado 281 estudios de laboratorio en humanos, con un único caso positivo. En paralelo, la red de vigilancia entomológica mantiene 192 trampas instaladas en toda Andalucía, con más de 5.400 determinaciones realizadas, de las que 24 han sido positivas en mosquitos.

También se ha detectado un caso positivo en équidos y ninguno en aves. En base a estos datos, 109 municipios andaluces están actualmente catalogados en situación de riesgo alto o área en alerta, distribuidos por todas las provincias. Son 43 en Sevilla, 16 en Cádiz, 15 en Huelva, 11 en Córdoba, nueve en Málaga, siete en Jaén y cuatro en Almería y Granada.

En la provincia de Sevilla, se ha declarado en alerta el municipio de Guillena, tras la detección de mosquitos portadores del virus en una trampa próxima. Permanecerá en esta situación al menos hasta el 13 de octubre, cuando se cumplan cuatro semanas sin nuevas detecciones.

Medidas de control y prevención

Hasta la fecha, los agentes de salud pública han realizado 2.132 verificaciones en 773 municipios andaluces. En los municipios con riesgo medio o alto, el 86% dispone de Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial, y el 77% aplica medidas de vigilancia, control y comunicación. Además, se han revisado imbornales y puntos de control en 309 localidades.

En el ámbito educativo y comunitario, los Equipos de Proyectos Locales de FNO han desarrollado 1.281 acciones formativas, con la participación de más de 47.000 personas. Estas incluyen sesiones en centros escolares, actividades comunitarias, colaboraciones con profesionales sanitarios y no sanitarios.

Además, en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, se han difundido tres vídeos formativos sobre la fiebre del Nilo a las cerca de 4.000 farmacias andaluzas, y se ha celebrado una sesión informativa online con más de 500 visualizaciones.

Desde la Consejería se insiste en la importancia del enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental en la gestión de enfermedades como la fiebre del Nilo Occidental. La detección precoz del virus en mosquitos, la coordinación con servicios veterinarios y la respuesta de salud pública han sido claves para evitar brotes como el de años anteriores.

Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, la fiebre del Nilo puede producir complicaciones graves en algunos pacientes, especialmente personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados. Por ello, la Junta recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de prevención, como evitar las picaduras de mosquito, eliminar aguas estancadas y mantener las medidas de protección individual.