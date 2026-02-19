Andalucía creará 152 aulas nuevas de Educación Infantil para reducir ratio a 22 alumnos

La Junta de Andalucía pondrá en marcha al menos 152 aulas nuevas del segundo ciclo de Educación Infantil para el próximo curso, como consecuencia directa de la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años. Esta medida, que queda recogida en la normativa de escolarización aprobada por la Consejería de Educación, supone un hito histórico en el sistema educativo andaluz al situarse por primera vez por debajo del límite de 25 escolares que establece la legislación estatal. El número de nuevas unidades podría ampliarse en función de la evolución de la demanda de escolarización en las distintas zonas de Andalucía.

La consejera, María del Carmen Castillo, ha comparecido en el Parlamento andaluz para informar de esta iniciativa, destacando que "no es una decisión improvisada", sino que forma parte de los acuerdos firmados con las principales organizaciones sindicales y las patronales del sector educativo. De esta manera, la reducción de ratio beneficiará tanto a la enseñanza pública como a la concertada, garantizando una aplicación equitativa en todo el sistema educativo andaluz. La medida se aplicará de forma progresiva, comenzando por el primer curso del segundo ciclo de Infantil y continuando sucesivamente en los cursos posteriores hasta completar toda la etapa de Infantil y Primaria.

Esta reducción en el número de alumnos por aula permitirá a los docentes disponer de más tiempo para cada escolar, incrementar la capacidad para detectar dificultades de aprendizaje de manera temprana y ofrecer una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Según ha explicado la titular de Educación, se trata de una medida de calado que mejorará sustancialmente la calidad educativa y la atención personalizada en las aulas andaluzas, respondiendo a las demandas históricas de la comunidad educativa.

La normativa también establece una reducción de las ratios máximas en las aulas mixtas, aquellas que cuentan con alumnado de distintos cursos de un mismo ciclo o etapa educativa. Las aulas que hasta ahora podían tener hasta 15 alumnos pasan a un máximo de 13 escolares, mientras que las que tenían un límite de 13 se reducen a 11 estudiantes como máximo. "Con ello protegemos especialmente la Escuela Rural, garantizamos su viabilidad y reforzamos la equidad territorial del sistema", ha asegurado María del Carmen Castillo durante su intervención parlamentaria.

Esta medida resulta especialmente relevante para garantizar la supervivencia de centros educativos en zonas rurales y núcleos de población pequeños, donde las aulas mixtas son una solución habitual para mantener la oferta educativa. La reducción de ratios en estos espacios permitirá una atención aún más personalizada y adaptada a las características específicas de este tipo de agrupamientos escolares.

La Consejería ha previsto situaciones excepcionales para aquellas zonas de escolarización en las que no sea posible incrementar el número de unidades porque los centros no dispongan de los espacios físicos necesarios. En estos casos concretos, se autorizará de forma excepcional el incremento del número de plazas ofertadas por unidad escolar hasta un máximo de 25 alumnos, manteniendo así el límite establecido por la legislación estatal.

No obstante, en estas situaciones la Consejería adoptará medidas compensatorias mediante el aumento de la plantilla de funcionamiento de esos centros educativos. De este modo, se garantizará que, aunque la ratio sea superior a los 22 alumnos establecidos con carácter general, los centros dispondrán de recursos humanos adicionales que permitan mantener la calidad educativa y la atención personalizada al alumnado.

Bajada de natalidad

Castillo ha enmarcado esta iniciativa en un contexto demográfico marcado por el descenso de la natalidad, que ha supuesto una reducción de 120.000 alumnos en el sistema educativo andaluz desde 2018. A pesar de este descenso significativo en el número de escolares, la educación pública andaluza dispone de la mayor plantilla docente de su historia, con cerca de 109.000 profesores y maestros en el curso actual.

Este refuerzo de plantilla ha permitido planificar mejor los recursos y seguir reduciendo las ratios de manera progresiva. "Hoy, en los colegios públicos andaluces, tenemos 12,1 alumnos por maestro, la mejor de la serie histórica, mientras que la ratio en los institutos se sitúa en 9,8 alumnos por profesor", ha destacado la consejera. Estas cifras se aproximan a las alcanzadas durante la pandemia, que fueron de 9,7 alumnos por docente, las más bajas registradas hasta ese momento en la comunidad autónoma.

La nueva ratio de 22 alumnos por aula comenzará a aplicarse de manera efectiva el próximo curso, iniciándose con el primer curso del segundo ciclo de Infantil, es decir, con los niños y niñas de tres años. La implementación será progresiva, de modo que cada año se irá incorporando un nuevo curso hasta completar toda la etapa de Infantil y continuar posteriormente con la Educación Primaria.

Este calendario de aplicación gradual permite a la Consejería planificar adecuadamente los recursos necesarios, tanto en términos de espacios físicos como de personal docente. La progresividad de la medida garantiza una implantación ordenada que no genere disrupciones en el funcionamiento habitual de los centros educativos y permite ajustar las necesidades en función de la demanda real de escolarización en cada zona.