Andalucía, la región más dañada por los temporales con casi 55.000 hectáreas anegadas

Las inundaciones provocadas por los temporales de las últimas semanas han dejado un balance de 66.465 hectáreas de terreno anegadas y un total de 6.659 fincas afectadas en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, según ha informado este martes el Colegio de Registradores de España. La organización profesional ha activado herramientas tecnológicas específicas para cuantificar con precisión el alcance de los daños materiales en todo el territorio nacional.

Según los datos facilitados por la entidad, las consecutivas borrascas atlánticas que han atravesado el país han dejado en estas cuatro regiones precipitaciones acumuladas "muy por encima de lo normal", alcanzando en determinados puntos entre un 400% y un 500% por encima de los valores medios habituales para esta época del año. Este fenómeno meteorológico excepcional ha motivado la puesta en marcha del Portal Registral de Emergencias (PRE), una plataforma que permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro de la propiedad con información geográfica del sistema europeo Copernicus.

El impacto de los temporales, entre ellos las borrascas bautizadas como Kristin, Leonardo y Marta, ha sido especialmente severo en el sur peninsular. La información actualizada por el Colegio de Registradores refleja la magnitud de una situación que afecta tanto a propiedades rurales como urbanas, con implicaciones directas para miles de titulares de inmuebles que ahora necesitan acreditar su situación para acceder a indemnizaciones y ayudas públicas.

Andalucía concentra la mayor superficie dañada por los temporales

Andalucía es la comunidad autónoma con más daños registrados tras el paso del tren de temporales atlánticos, con un total de 54.820,54 hectáreas afectadas, 2.750 fincas registrales y 107 construcciones dañadas. Esta cifra representa más del 82% del total de la superficie anegada en el conjunto de las cuatro comunidades afectadas, lo que evidencia la especial virulencia con la que los fenómenos meteorológicos han impactado en territorio andaluz.

La provincia de Sevilla concentra la mayor parte de los daños en Andalucía, con más de 45.092 hectáreas inundadas en municipios como Alcalá de Guadaíra, Carmona, Écija, Marchena u Osuna, entre otras localidades. En total, se han visto afectadas más de 1.724 fincas registrales y 51 edificaciones en esta provincia, que constituye el epicentro de las afectaciones en toda España.

En la provincia de Cádiz, la superficie incluida en el área reflejada por Copernicus alcanza las 6.278 hectáreas y más de 771 fincas registrales en municipios como Jerez de la Frontera y La Línea de la Concepción. Por su parte, en Córdoba los daños se centran principalmente en las riberas de los embalses cercanos a la capital y en el eje que va desde Montoro hasta Palma del Río, incluyendo un área de 2.454 hectáreas y 122 fincas afectadas.

El balance en Granada asciende a 990 hectáreas donde se incluyen 157 fincas registrales, mientras que en Málaga las afectaciones son significativamente menores, con siete hectáreas y 14 fincas dañadas por las precipitaciones excepcionales.

Extremadura, segunda comunidad más afectada por superficie

La comunidad extremeña registra 10.056,12 hectáreas de superficie anegada, con un total de 3.710 fincas y 364 construcciones afectadas. Aunque la extensión de terreno dañado es significativamente menor que en Andalucía, el número de fincas afectadas es incluso superior, lo que indica una mayor fragmentación de la propiedad en esta región.

En la provincia de Badajoz, los municipios más afectados están situados a lo largo del cauce del río Guadiana, con una superficie anegada en esa zona de 1.950 hectáreas, 100 fincas registrales y diez edificaciones afectadas. El desbordamiento de este importante curso fluvial ha sido uno de los principales factores que han contribuido a la gravedad de la situación en territorio extremeño.

Galicia y Castilla-La Mancha completan el mapa de afectaciones

En Galicia, se han inundado unas 958,57 hectáreas de terreno, correspondientes a 166 fincas registrales y 10 construcciones. Los daños se concentran principalmente en varios municipios de la provincia de Ourense, entre ellos poblaciones como Xinzo de Limia y zonas rurales aledañas, con más de 67 fincas registrales y tres edificaciones afectadas por las crecidas de los ríos.

Por su parte, en la provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha), las áreas inundadas junto al Guadiana y Bullaque se extienden por 630,1 hectáreas, con daños contabilizados en 33 fincas registrales y una construcción. Aunque las cifras son menores en términos absolutos, el impacto local para las poblaciones afectadas resulta igualmente significativo.

El Portal Registral de Emergencias como herramienta de gestión

El Colegio de Registradores ha recordado que actualiza periódicamente la información disponible en el Portal Registral de Emergencias (PRE) con el objetivo de ofrecer una visión "global" del impacto de los temporales. Esta plataforma tecnológica permite facilitar a los damnificados el acceso a los datos de las fincas registrales afectadas y acreditar la titularidad de sus inmuebles, algo "clave" para gestionar las indemnizaciones y ayudas públicas a las que tienen derecho.

El sistema integra información del Registro de la Propiedad con datos geográficos proporcionados por Copernicus, el programa europeo de observación de la Tierra, que mediante imágenes satelitales permite delimitar con precisión las zonas afectadas por las inundaciones. Esta combinación de fuentes oficiales garantiza la fiabilidad de los datos y agiliza los trámites administrativos para los afectados.

¿Qué es el Colegio de Registradores de la Propiedad?

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España es la corporación de derecho público que agrupa a todos los registradores de la propiedad del país. Esta institución tiene como función principal velar por el correcto funcionamiento del sistema registral español, que garantiza la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias y la acreditación de la propiedad.

Los registradores son funcionarios públicos que dan fe de la titularidad de los bienes inmuebles, proporcionando certeza jurídica sobre quién es el propietario de cada finca, construcción o terreno. En situaciones de emergencia como las provocadas por catástrofes naturales, su labor resulta fundamental para que los afectados puedan acreditar documentalmente la propiedad de sus bienes y acceder así a las ayudas y compensaciones establecidas por las administraciones públicas.

¿Cómo solicitar ayudas tras una inundación?

Para acceder a las ayudas públicas establecidas tras una catástrofe natural, los propietarios afectados deben acreditar la titularidad de sus inmuebles mediante la correspondiente nota simple registral o certificación del Registro de la Propiedad. Esta documentación resulta imprescindible para tramitar tanto las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros como las ayudas directas que puedan establecer las administraciones autonómicas y locales.

El Portal Registral de Emergencias facilita este proceso al ofrecer acceso directo a la información sobre las fincas situadas en las zonas declaradas afectadas, permitiendo a los ciudadanos conocer si su propiedad figura entre las dañadas según los datos oficiales y obtener la documentación necesaria de forma más ágil.

¿Qué papel juega el sistema Copernicus en la evaluación de daños?

Copernicus es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, que proporciona información geoespacial mediante satélites y sensores terrestres. En situaciones de emergencia, este sistema permite obtener mapas precisos de las zonas afectadas por inundaciones, incendios u otras catástrofes naturales, facilitando la toma de decisiones y la coordinación de las labores de respuesta.

La integración de los datos de Copernicus con la información del Registro de la Propiedad permite identificar con exactitud qué parcelas, fincas y construcciones han resultado dañadas, cruzando la información geográfica de las áreas inundadas con los datos catastrales y registrales de cada propiedad. Esta metodología garantiza un inventario preciso y verificable de los daños materiales producidos por los temporales.

