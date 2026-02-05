Andalucía retoma las clases presenciales este viernes salvo en las zonas afectadas por desalojos o inundaciones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que este viernes, 6 de febrero, se retomará la actividad educativa en Andalucía, con la excepción de las zonas desalojadas, aquellas afectadas por la crecida de cauces y los municipios o centros con carreteras e infraestructuras dañadas. En este sentido, Almería y Huelva recuperarán la normalidad en todos sus municipios, mientras que 86 municipios del resto de la comunidad mantendrán cerrados sus centros educativos: 31 en la provincia de Cádiz, 30 en Málaga, 18 en Granada, cinco en Jaén y uno en Sevilla y Córdoba, respectivamente. Además, determinados centros concretos permanecerán cerrados de forma preventiva por riesgo.

La Consejería ha detallado que, en la provincia de Cádiz, la suspensión de la actividad lectiva en todos los centros educativos afecta a los municipios de Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera, Grazalema, Guadiaro, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Olvera, Palmones, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, San Pablo Buceite, San Roque, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara.

Además, se suspende la actividad lectiva presencial en centros concretos de Chiclana de la Frontera, como el CEI Caramelos, CDP San Agustín, CEIP El Trovador, CEIP Las Albinas y CEPer Dionisio Montero; de Jerez de la Frontera, en el CEIP Gloria Fuertes, EI Rocinante y CEIP Lomopardo; en La Ina, el CEIP La Ina; en El Torno, el CEIP Guadalete; y en El Portal, el CEIP Virgen del Mar. En La Barca de la Florida, permanecerán cerrados el CEIP Barca de la Florida, EI El Paje, IES Vega del Guadalete y SEP Bucharaque.

Asimismo, no abrirán en Nueva Jarilla el CEIP Nueva Jarilla y el SEP Nueva Jarilla; en Torrecera, el CEIP Torrecera y el SEP Torrecera; en Rajamancer-Torrecera, el CPR Laguna de Medina; en Estella del Marqués, el CEIP Pablo Picasso; y en Cuartillos, el CEIP Cuartillos y el SEP La Paz. También permanecerán cerrados en Gibalbín el CEIP Gibalbín y el SEP Gibalbín; en San Isidro del Guadalete, el CEIP La Arboleda; y en Barbate, el CEIP Francisco Giner de los Ríos y la EI La Traiña.

En la provincia de Granada, se suspenden las clases en todos los centros educativos de Iznalloz, Loja y Anejos, Zagra, Huétor Tájar, Quéntar, Río Frío, Montillana, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Campotéjar, Dehesas Viejas, Pinos Genil, Cenes de la Vega, La Peza, Villanueva del Mesía, Dúdar, Deifontes y Güéjar Sierra.

En Córdoba, el municipio de Alcolea mantiene cerrados todos sus centros educativos. Además, se interrumpe la actividad lectiva presencial en centros concretos como el CEE María Montessori en Castro del Río; el CEIP Guillermo Romero y el CEIP Santos Mártires en Córdoba capital; el IES Sierra de Aras y el CEIP Nuestra Señora del Carmen en Lucena; el CEIP San Sebastián y la EI Vicente Nacarino en Palma del Río; y el CEIP Dulce Nombre y el CEIP Miragenil en Puente Genil.

En la provincia de Jaén, permanecerán cerrados todos los centros educativos de Aldeaquemada, Iruela, Mogón, Coto Ríos y Espeluy. De forma adicional, se suspende la actividad lectiva en centros específicos como el IES Cástulo y la EOI Carlota Remfry en Linares; el CEIP Padre Rejas en Jamilena; el CEIP Manuel Ándújar en La Carolina; y el IES Gandhi en Orcera.

En Málaga, se suspenden las clases en todos los centros educativos de Periana, Casares, Alcaucín, Carratraca, Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda y Serrato. Además, se interrumpe la actividad lectiva presencial en centros concretos como el CEIP Los Almendros en Secadero (Casares) y el IES Las Viñas en Manilva.

Por último, en la provincia de Sevilla, las clases quedan suspendidas en todos los centros educativos de Écija, mientras que en centros concretos se mantiene la suspensión de la actividad lectiva presencial, entre ellos el CEIP Andalucía “Francisco Soria” en Algámitas, el CEIP Peña Luenga en El Castillo de las Guardas, el IES Virgen del Rosario en Benacazón y el IES Blas Infante en El Viso del Alcor.