Andalucía27: cuando una tierra cree en sí misma
HAY momentos en la historia de un pueblo en los que lo decisivo no es lo que ocurre fuera, sino lo que cambia dentro. Andalucía vive hoy uno de esos momentos. Una etapa en la que ha dejado atrás los falsos estereotipos y se mira con mayor lucidez, autoestima y ambición compartida. De ese proceso de transformación nace la Fundación Andalucía27.
Durante demasiado tiempo, Andalucía fue explicada desde la carencia, la dependencia o una mirada ajena. Hoy ese relato ya no describe la realidad. Andalucía no es una promesa pendiente ni una región a la espera: es una realidad exitosa, una comunidad diversa, creativa y madura, que genera su conocimiento, empresas, cultura, cohesión social y nuevas oportunidades.
Andalucía27 no pretende imponer un discurso, sino reconocer, ordenar y proyectar una realidad plural que ya existe. Es una plataforma abierta de sociedad civil y colaboración público-privada que conecta a personas, proyectos y organizaciones de ámbitos tan distintos como la educación, la empresa, la cultura, el emprendimiento, la ciencia o el tercer sector. Su propósito es sencillo y profundo a la vez: fortalecer la confianza colectiva en Andalucía y amplificar su voz dentro y fuera.
No hay progreso sin autoestima. Durante décadas, Andalucía cargó con una imagen simplificada que la situaba como periférica o resignada. Hoy esa visión se desvanece ante una realidad mucho más rica: una tierra que innova, investiga, exporta, atrae talento, crea empresas y participa activamente en los grandes debates del país.
La aeronáutica, la agroindustria avanzada, la biotecnología, el turismo sostenible, la economía digital, las energías renovables o las industrias culturales son solo algunos de los sectores donde Andalucía ya destaca. Universidades, parques tecnológicos, centros de investigación y un tejido empresarial y social cada vez más diverso dibujan un ecosistema preparado para competir, cooperar y contribuir.
Pero los datos no bastan. Hace falta un relato que los conecte y los haga comprensibles para la ciudadanía. Andalucía27 nace para ofrecer ese marco desde un orgullo tranquilo y compartido: sin victimismo y sin arrogancia, con ambición, sentido cívico y vocación de país.
La Fundación apuesta por una forma de liderazgo que une excelencia y valores. En un tiempo marcado por la polarización, Andalucía27 defiende una manera distinta de avanzar: dialogar, cooperar y construir desde la diversidad.
No se trata de confrontar, sino de corresponsabilizarse. Ni de homogeneizar, sino de sumar diferencias en un proyecto común. Empresarios, artistas, científicos, educadores, deportistas, activistas sociales y emprendedores comparten un mismo espacio porque el progreso real no es sectorial: es colectivo.
Este enfoque humanista, firme en los principios y abierto en las formas, es una de las mejores contribuciones que Andalucía puede hacer al conjunto de España: una cultura del encuentro que entiende que la diversidad no debilita, sino que multiplica.
La identidad andaluza no es un límite: es una energía. Nuestra historia, nuestra cultura y nuestra forma de estar en el mundo han generado una enorme capacidad de creación, adaptación y convivencia. Andalucía27 no propone nostalgia, sino impulso: mirar al pasado para proyectarse hacia el futuro.
Una Andalucía con raíces profundas en su gente y su memoria, y con alas firmes para innovar, emprender y liderar. Por eso su trabajo abarca economía, cultura, educación, deporte y acción social: porque no hay competitividad sin cohesión, ni desarrollo sin dignidad, ni futuro sin inclusión.
La nueva Andalucía se construye desde la colaboración. Lo público y lo privado, la empresa y la cultura, la universidad y la sociedad civil avanzan hoy en una misma dirección. Andalucía27 es el espacio donde ese encuentro se articula, se escucha y se proyecta.
El objetivo es claro: mostrar al mundo la Andalucía real, abierta y fiable. No como postal, sino como territorio de oportunidades, creatividad y estabilidad. Un lugar donde merece la pena invertir, trabajar, investigar, crear y vivir.
Quienes formamos parte de Andalucía27 asumimos esa responsabilidad: tejer redes, impulsar proyectos y, sobre todo, inspirar a nuevas generaciones para que crean que desde aquí también se puede llegar lejos.
Andalucía27 no es solo una Fundación, es una invitación. Una invitación a mostrar al mundo que Andalucía puede liderar sin perder su alma, crecer sin dejar a nadie atrás y avanzar sin renunciar a lo que la hace única.
Hoy no necesitamos que nos digan de lo que somos capaces. Necesitamos creerlo y hacerlo juntos. Andalucía27 es una de las herramientas que convierten esa convicción en acción.
Por eso celebramos su nacimiento como una nueva manera de mirarnos y de ofrecernos a todos. Como decía Juan Ramon Jiménez: “Mi porvenir, como mi pasado, está en Andalucía... Y los andaluces tenemos que quererla tanto que por nosotros se derrame en todo el mundo, andalucizando el mundo entero”. Y yo humildemente añado, una Andalucía que proponga, que sume y que vuele.
