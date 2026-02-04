Antonio Sanz ante el paso de la Borrasca Leonardo por Andalucía: "Nos queda un día preocupante y largo"

El consejero de la Presidencia, Sanidad, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha intervenido este miércoles en directo en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, con Àngels Barceló, para informar sobre la última hora de la situación meteorológica en Andalucía, marcada por el paso de la borrasca Leonardo.

La comunidad permanece en alerta este miércoles 4 de febrero ante el elevado riesgo de inundaciones en distintos puntos del territorio. Las intensas precipitaciones, acompañadas en algunos casos de tormentas y fuertes rachas de viento, están provocando importantes acumulaciones de agua, crecidas de arroyos y serias complicaciones en la circulación.

En municipios como Jerez de la Frontera, el desbordamiento del río Guadalete ha obligado al desalojo preventivo de varios vecinos, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra desplegada en diferentes zonas. Especial preocupación generan las localidades de Grazalema y Ronda, que permanecen bajo alerta roja debido al alto nivel de riesgo.

Durante su intervención, Antonio Sanz advirtió de que la situación sigue siendo muy delicada. “Nos queda un día preocupante y largo”, señaló, insistiendo en que “lo importante ahora es actuar con precaución”. El consejero destacó que la Junta mantiene una actitud preventiva ante posibles emergencias: “Si se producen riesgos, nos anticiparemos, como hicimos ayer. Y si tenemos que evacuar a más personas, lo haremos”.

Asimismo, subrayó la necesidad de coordinación institucional: “Es fundamental que todas las administraciones colaboremos para anticiparnos a los problemas y proteger a la población”.

Sanz explicó que los servicios de emergencia están atendiendo numerosas incidencias relacionadas con desprendimientos de laderas y caída de árboles, aunque advirtió de que “lo más preocupante ahora es el incremento de los cauces”. En este sentido, informó de que actualmente seis ríos de la comunidad se encuentran en nivel rojo de máximo riesgo y otros 18 permanecen en nivel naranja.

Por último, hizo un llamamiento expreso a la responsabilidad ciudadana, especialmente en las zonas más afectadas. “En los lugares con máximo nivel de riesgo, pido extremar la precaución en las cercanías de los cauces. Aunque se conozca bien la zona y se haya pasado por allí muchas veces, está prohibido cruzar. Hay que ser prudentes”, afirmó.

Las autoridades mantienen activos todos los dispositivos de emergencia y recomiendan seguir en todo momento las indicaciones oficiales mientras continúe el episodio de lluvias intensas.