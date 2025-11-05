Antonio Sanz cesa al delegado de Salud en Sevilla, Manuel Molina

El Consejo de Gobierno ha cesado al delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, implicado en el escándalo de los cribados del cáncer de mama. Su sustituta es Silvia Pozo, concejal del Ayuntamiento de Sevilla y delegada de Salud y del Distrito Macarena que abandona estas responsabilidades para marcharse a la Junta.

Se trata de la cuarta víctima de la crisis de los cribados en la Consejería de Sanidad y la tercera tras la llegada de Antonio Sanz a esta responsabilidad. Y eso que el consejero explicó que su principal tarea no era cesar a toda la cúpula de la consejería. Manuel Molina cesa como delegado territorial de Salud en Sevilla porque era el anterior gerente del Hospital Virgen del Rocío. Había muchas quejas de su gestión que han llegado a Sanz desde el principio de su nombramiento, si bien hasta más de un mes después no ha tomado esta medida.

Antes que Manuel Molina, Juanma Moreno cesó a la consejera Rocío Hernández y, tras ella, han salido el Jefe de Servicio de Radiología del Virgen del Rocío, quien dimitió por "responsabilidad institucional" y la responsable de coordinación de la unidad de mama de dicho hospital, donde se concentra el 90% de los casos de errores en los cribados del cáncer de mama.