Antonio Sanz: "Mis decisiones pueden tener más o menos coste político pero las tomo para salvar vidas"

Asumió los mandos de la Consejería de Sanidad en plena tormenta. Los fallos en los cribados de cáncer de mama, miles de mujeres afectadas, una denuncia por supuesta manipulación de pruebas y un clima político al límite dibujaron un escenario sin precedentes que obligó a Antonio Sanz a aterrizar casi en caída libre.

En esta entrevista, el consejero relata cómo afrontó aquellos primeros días marcados por la urgencia, qué decisiones tomó a contrarreloj para restablecer la seguridad del sistema y qué lecciones han aprendido para evitar que una situación se vuelva a repetir.

También aborda el impacto personal de la crisis, la presión política que asegura haber sufrido, el estado real del sistema sanitario andaluz, la preocupación creciente por la salud mental juvenil y el debate sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, que descarta con claridad, apelando a la estabilidad y a la necesidad de culminar los proyectos sanitarios iniciados, si bien todo queda a expensas de la fecha en la que se celebren las elecciones generales.

Pregunta.Llega a la Consejería en pleno estallido de la crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama. ¿Qué se encuentra realmente cuando llega?

Respuesta.Me encuentro un problema grave, pero que reconocimos desde el primer momento. Había que actuar con rapidez y, por eso, desde el minuto uno tomamos decisiones orientadas a dos prioridades absolutas. Por un lado, atender a las mujeres afectadas y, por otro, garantizar que esta situación no volviera a ocurrir.

R.En primer lugar, fijamos el 30 de noviembre como fecha límite para realizar todas las pruebas pendientes de las 2.317 mujeres afectadas. Para ello tuvimos que delimitar con precisión la magnitud del problema por el cual había mujeres a las cuales no se les había ofrecido información, todas en una categoría de su diagnóstico BI-RADS 3, que es prácticamente benigno, pero que, unido a determinados retrasos, estaban pendientes de abordar nuevas pruebas. Y eso lo hicimos en coordinación con asociaciones y entidades de pacientes .

R.El segundo paso fue implantar medidas estructurales. Aprobamos una orden que obliga a informar a todas las mujeres, con independencia de su clasificación BI-RADS. Además, creamos una comisión de seguimiento, que ya ha celebrado tres reuniones, en la que participan asociaciones, colegios profesionales, sociedades científicas y responsables del sistema. También designamos 32 referentes en las unidades de mama para coordinar las actuaciones.

R.Y, finalmente, pusimos en marcha el Plan Integral de Cribado, con una inversión extraordinaria de 100 millones y un objetivo de contratación de 705 profesionales. El plan incluye mejoras en todos los cribados y la extensión de proyectos ya exitosos, como el pilotaje de inteligencia artificial aplicado al cribado de mama en Córdoba.

R.Cumplimos el compromiso del 30 de noviembre y ahora trabajamos en perfeccionar y homogeneizar el sistema.

P.Además de las mujeres afectadas, se produjo una caída del sistema que desencadenó una denuncia por supuesta manipulación o desaparición de pruebas. ¿Qué ocurrió?

R.Desde el primer minuto advertí que esa denuncia era técnicamente imposible. La Junta de Andalucía tiene un sistema digital altamente seguro. Todo queda registrado, existe trazabilidad total y el acceso a los sistemas requiere múltiples autorizaciones que dejan rastros permanentes. Los expertos de la Dirección General de Tecnologías de la Información nos certificaban que eso era imposible y nos confirmaron que no podía haber desaparición ni manipulación de datos por mucho que se hubiera caído el sistema.

Lo que hubo fue una caída puntual que provocó que algunas usuarias vieran un mensaje de no accesible"

R.Lo que hubo fue una caída puntual que provocó que algunas usuarias vieran un mensaje de no accesible. Para evitar que esto generara sospechas, multiplicamos por cinco la capacidad del sistema e implantamos un sistema de colas, de modo que nunca más aparezca un mensaje que pueda interpretarse como un fallo grave. Ahora, en caso de saturación, se indica el número de personas en espera y el tiempo estimado.

R.Creo que actuamos con sinceridad y humildad, reconociendo lo ocurrido y tomando decisiones para que no vuelva a suceder y mejorar y perfeccionar el sistema. Además, se asumieron responsabilidades políticas al nivel más alto, como la dimisión de la anterior consejera.

P.¿Qué queda por hacer?

R.La comisión de seguimiento ha definido tres líneas de trabajo que presentaremos pronto. Desde la revisión y mejora del aplicativo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, a la optimización del circuito de la usuaria y la creación de un procedimiento normalizado para las unidades de mama de todos los hospitales, para garantizar que se trabaja con los mismos criterios y protocolos en toda Andalucía. Hasta ahora había recomendaciones generales y cada hospital las adaptaba. Con el nuevo procedimiento, la homogeneización será total, desde la información hasta la respuesta y el tratamiento.

P.¿Cómo le afectó personalmente gestionar todo esto?

R.Yo soy muy optimista, pero es imposible que una situación así no te afecte. Cuando el presidente me ofreció la Consejería, claro que me impuso respeto, pero estoy acostumbrado a gestionar crisis. En este caso, mi prioridad fue reunirme con asociaciones, formar un equipo de los mejores profesionales y generar confianza en las mujeres.

R.El momento más duro fue la denuncia de desaparición de pruebas, porque podía generar una alarma social que podía poner en cuestión un programa que salva muchas vidas. Creo que ha faltado un poco de prudencia y, en algunos casos, responsabilidad para querer ayudar a mejorar el sistema. Que había habido un error, ya lo sabíamos, pero se podía abordar de dos maneras, destruyendo el sistema o buscando soluciones. Sentí impotencia ante la difusión de acusaciones que yo sabía que eran imposibles técnicamente. Mi preocupación era doble, por un lado, atender a las mujeres cuanto antes y, por otro, preservar la confianza en el sistema.

El momento más duro fue la denuncia de desaparición de pruebas, porque podía generar una alarma social que podía poner en cuestión un programa que salva muchas vidas"

R.Hubo momentos de mucha tensión cuando se hablaba de miles de casos fuera de control, algo completamente falso. Eso podía sembrar dudas graves en la ciudadanía. ¿Qué mujer va a acudir a un cribado que salva muchas vidas, si piensa que aquí modificamos o hacemos desaparecer pruebas? Fue un momento muy duro por la impotencia de cómo afrontarlo. Aún así, seguimos trabajando sin descanso para garantizar la transparencia y la seguridad.

P.Más allá de los cribados, ¿cómo se encuentra la Consejería y el sistema sanitario en general?

R.Me encuentro una Consejería y un sistema de una enorme potencia. Andalucía realiza 588 millones de actos sanitarios al año, con cifras como los 86 millones de consultas de Atención Primaria, los 12,5 millones de urgencias, los 533.000 ingresos hospitalarios, las 475.000 intervenciones quirúrgicas o las 450 millones de pruebas diagnósticas. Yo diría que también me he encontrado un sistema del que tenemos que sentirnos orgullosos. Por el que los andaluces tenemos que sacar pecho.

R.El sistema ha crecido en casi 30.000 profesionales desde 2018 y el presupuesto se ha incrementado en 1.000 millones sólo en el último año. Andalucía es referente mundial en múltiples ámbitos. En España, Andalucía es líder como sistema sanitario. Somos segundos del mundo en trasplante de pulmón y líderes en varias áreas de innovación terapéutica.

R.En definitiva, es un sistema que merece reconocimiento y apoyo. Y no puede pretenderse ocultar por quienes han entendido lo ocurrido como una oportunidad política para dañar y destruir el sistema. Yo creo que ha sobrado demasiada política carroñera por parte de la oposición. Y creo que se han cruzado todas las líneas rojas de hasta donde se puede usar la sanidad para intentar dañar al adversario político o a un gobierno. Hemos visto, con acusaciones falsas que han dañado injustamente a los profesionales. Algunas denuncias incluso implicaban delitos imputados a quienes gestionan y protegen la salud pública.

Creo que se han cruzado todas las líneas rojas de hasta donde se puede usar la sanidad para intentar dañar al adversario político o a un gobierno"

R.En este contexto, yo he venido a abrir una nueva etapa. Yo no he venido para evitar problemas. Yo he asumido la Consejería con ambición y con compromiso de modernización, humanización, eficiencia y transformación digital del sistema sanitario.

P.Esa utilización política a la que se refiere, ¿cree que ha calado en la sociedad? ¿Podría costarle votos al PP?

R.Mi preocupación no son los votos, sino trabajar por mejorar el sistema sanitario. Mis decisiones pueden tener consecuencias, con más o menos coste político, pero estamos hablando de la vida de las personas y eso me ha cambiado mucho la vida. Yo mis decisiones las tomo para salvar vidas. Y creo que hemos preservado la confianza con las medidas que estamos tomando y la decisión de la Fiscalía respalda que estábamos diciendo la verdad. Lamentablemente, hemos tenido que vivir cómo algunos intentaron sacar rédito político con acusaciones graves e infundadas, especialmente quienes durante sus mandatos no implantaron cribados esenciales como el de cáncer de colon o el de cuello de útero. Hoy esos cribados salvan vidas. Que nos quieran dar lecciones los que dejaron todo por hacer, es de una gran frivolidad. Yo seguiré tomando decisiones pensando en la salud pública, no en la rentabilidad electoral.

P.Hay un juzgado que investiga prórrogas de contratos de emergencia. ¿Qué puede explicar la Consejería?

R.Tengo plena confianza en que todos los contratos de emergencia se han realizado cumpliendo estrictamente la legalidad. Se trataba de decisiones urgentes dentro de un proceso complejo, cuyo objetivo principal siempre ha sido salvar vidas. Durante la pandemia, estas medidas fueron necesarias para proteger la salud de la ciudadanía. Me sorprende que se utilice esta situación con fines políticos, cuando, de hecho, el cambio de control de previo a permanente es un modelo que incluso fue implementado por otras administraciones, incluido el Partido Socialista en Andalucía. Nosotros somos los primeros interesados en la transparencia. Por eso hemos colaborado con todas las investigaciones, y seguiremos haciéndolo para que se confirme que todo se ha hecho conforme a la ley. La prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger la salud de los ciudadanos.

P.En los últimos meses ha crecido la preocupación por los suicidios de adolescentes en Andalucía. ¿Qué diagnóstico hace su Consejería sobre el estado de la salud mental juvenil y qué protocolos se están siguiendo, aunque muchos dependan de Educación?

R.Es una preocupación prioritaria. Trabajamos en un grupo interdisciplinar entre Educación, Integración Social y Salud para coordinar la actuación en casos de riesgo. Educación activa los protocolos de acoso o bullying y, si procede, se deriva a salud mental. Estamos perfeccionando estos protocolos y reforzando las vías de coordinación, especialmente en casos de acoso y bullyng, no sólo en los casos ocurridos, sino porque hay un numero muy elevado de casos activos que requieren un seguimiento y atención integral de todas las consejerías que somos competentes.

R.Desde la nuestra, estamos implementando en salud mental una serie de medidas y sistemas de alertas y coordinación que nos permitan tener un mejor control de circunstacias que, muchas de ellas, puede ser sociales, otras veces educativas y, en otras, tener una influencia directa en patología de salud mental. En ese sentido, Andalucía ha hecho un esfuerzo notable y prueba de su compromiso es la apertura de tres unidades especializadas en trastornos alimentarios, que antes de nuestra llegada a la Junta no había ninguna; hemos hecho 212 nuevas contrataciones en salud mental; y, tenemos 153 dispositivos de salud mental. Es también muy importante la incorporación de 69 enfermeras especialistas y 53 psicólogos clínicos en primaria que ya están en el sistema. Y, hay que añadir, que tenemos 27 unidades de gestión y 79 unidades de salud mental comunitarias.

R.Queda mucho por hacer, pero también es verdad que Andalucía es la primera comunidad en poner en marcha un programa autonómico de prevención de la conducta suicida. Y en las próximas semanas aprobaremos el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones, que consolida toda la estrategia de prevención del suicidio.

Antonio Sanz: "Andalucía es la primera comunidad con un programa autonómico de prevención del suicidio" / Juan Carlos Vázquez

P.El caso concreto de Sandra Peña ha sacudido a la sociedad andaluza, y española en general. ¿Cree usted que hubo fallos?

R.Debo ser muy prudente. El caso está sometido a investigación policial y judicial, y son ellos quienes deben determinar las causas. Nosotros colaboramos plenamente y seguimos reforzando protocolos, dispositivos de alerta y acciones de coordinación entre Consejerías.

P.Una pregunta obligada de actualidad política, ¿habrá o no adelanto electoral en Andalucía?

R.Esta es una potestad exclusiva del presidente y, siguiendo lo que él mismo ha expresado, nuestro objetivo y nuestro deseo es agotar la legislatura. Queremos que las elecciones se celebren cuando corresponde, porque la estabilidad es fundamental. Hoy mismo se aprecia el contraste entre tener estabilidad y no tenerla. Por un lado, un Gobierno central inmerso en una de las crisis sanitarias más importantes y sin precedentes, con huelgas sanitarias de todo tipo y con una ministra incapaz de resolver los problemas de gestión, como está ocurriendo con el Estatuto Marco de los médicos y ocurrió antes con los técnicos superiores; y, por otro, un Gobierno como el de Juanma Moreno, que acaba de alcanzar un acuerdo histórico en materia de administración pública, firmado con los sindicatos.

R.En mi caso, tengo por delante retos sanitarios muy relevantes que es esencial culminar en este periodo, y por eso deseo y espero que podamos completar la legislatura. ¿Qué sucede? Que si Sánchez decide adelantar las elecciones a marzo, los ciudadanos no entenderían que en Andalucía se convocaran comicios tan pegados. No sólo no lo entenderían, sino que lo rechazarían. Nosotros no vamos a asumir esa irresponsabilidad. Pero nuestro objetivo es claramente el de mantener la legislatura, entre otras cosas por la importancia del trabajo que estamos desarrollando y que necesita continuidad.

P.Queda gobierno entonces para rato...

R.Este es un gobierno que tiene mucho recorrido. Estamos hablando de un gobierno que tiene un número de leyes en tramitación y aprobándose que demuestra que es un gobierno muy en forma, muy activo y con muchos proyectos para Andalucía. Por lo tanto, todavía nos falta mucho y poder seguir avanzando. Y a nosotros nos gustaría seguir avanzando desde la estabilidad. Poder es muy importante poder culminar la aprobación de estas leyes y poder seguir poniendo en marcha proyectos importantes.