"Nuestro objetivo y nuestro deseo es agotar la legislatura"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, asegura en esta entrevista que el objetivo del Gobierno andaluz es el de agotar la legislatura autonómica, que acaba en el mes de junio de 2026, si bien en el caso de que se produjera un adelanto de las elecciones generales por ejemplo a la primavera del año próximo considera que lo lógico sería hacer coincidir ambos procesos electorales, porque los ciudadanos no entenderían que se produjeran dos elecciones en tan poco espacio de tiempo.

Pregunta.¿Se van a adelantar las elecciones andaluzas?

Respuesta.Esta es una potestad exclusiva del presidente y siguiendo lo que el propio presidente ha dicho, el objetivo que nosotros tenemos y el deseo que tenemos es agotar la legislatura. Por tanto, nuestro objetivo es que se lleven las elecciones a a cuando toca. Es muy importante la estabilidad. Lo estamos viendo hoy. Fíjese el contraste de hoy, tan importante, entre tener estabilidad y no tener estabilidad. Un gobierno con una de las crisis sanitaria de las más importantes, sin precedentes, con huelgas sanitarias de todo de todo tipo, y con una ministra incompetente, incapaz de resolver los problemas de gestión, como ocurrió con los técnicos superiores. Y un gobierno como el de Juanma Moreno, llegando a un acuerdo histórico en materia de administración pública, firmando un acuerdo con los sindicatos.

P.Queda gobierno entonces para rato...

R.Este es un gobierno que tiene mucho recorrido. Estamos hablando de un gobierno que tiene un número de leyes en tramitación y aprobándose que demuestra que es un gobierno muy en forma, muy activo y con muchos proyectos para Andalucía. Por lo tanto, todavía nos falta mucho y poder seguir avanzando. Y a nosotros nos gustaría seguir avanzando desde la estabilidad. Poder es muy importante poder culminar la aprobación de estas leyes y poder seguir poniendo en marcha proyectos importantes.

P.¿Y en la sanidad qué queda para este final de legislatura?

R. Es muy importante que podamos poner y desarrollar algunos de los planes que tenemos por delante. Hay estrategias del nuevo modelo socio-sanitario, del plan de Salud Mental. Hay estrategias respecto al plan de cronicidad. Hay nuevas terapias que tenemos que poner en marcha. Hay un plan de enfermedades raras, el papel de la farmacia comunitaria como gran aliado del sistema, en el cual vamos a incorporar para el propio desarrollo del plan de atención primaria.

R.Son acuerdos que espero poder culminar, como la bolsa de la carrera profesional. Es decir, yo tengo por delante retos muy importantes en materia sanitaria que sería fundamental poder culminarlos en este periodo. Y, por tanto, yo deseo y espero que podamos mantener la legislatura. ¿Qué es lo que ocurre? Que si Sánchez adelanta las elecciones generales al mes de marzo, el ciudadano no va a entender que se convoquen elecciones tan pegadas. No solo no lo va a entender, lo va a rechazar.

P.¿Y qué es lo que tiene que preservar Andalucía de cara a las próximas elecciones?

R.De manera fundamental, la estabilidad. Andalucía es casi un sitio exclusivo donde sigue siendo normal. Y donde lo normal ha dejado de ser normal en la mayoría de los sitios. Y no solo el gobierno español, sino muchas comunidades autónomas. Como es, por ejemplo, aprobar presupuestos y aprobar leyes, o poner en marcha planes, firmar acuerdos con los sindicatos o los empresarios. Esto es lo que se llama gobernar. Lo que está en juego en las próximas elecciones es decidir entre gobernar o paralizar una comunidad autónoma. Y lo que está en juego, lo que nosotros buscamos, es una mayoría de estabilidad para seguir pudiendo gobernar Andalucía. Lo cual nos está permitiendo récord históricos porque hoy Andalucía es líder en creación de empleo; es líder en reducción de paro; en creación de empresas; en atracción de inversión en el exterior.

R.Andalucía es líder en atracción de inversión exterior. En España está bajando. Eso se llama confianza. Líder en número de autónomos. Y podemos seguir: en producción industrial, muy por encima a nivel nacional. Es decir, estamos rompiendo muchos techos. Creciendo y creando empleo. Y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Hay mucho que podemos hacer y, por lo tanto, creo estamos ante una oportunidad de poder seguir avanzando en Andalucía que no podemos desperdiciar. En esta legislatura se han aprobado 43 leyes en Consejo de Gobierno y ahora mismo hay otras diez en tramitación. Esto demuestra que tenemos un gobierno muy en forma y un presidente con un gran liderazgo. Un gobierno que aprueba presupuestos y aprueba leyes. Lo que vemos en España es que nadie aprueba leyes. Yo creo que Andalucía hoy es un modelo que marca diferencia, por iniciativa política, por liderazgo, estabilidad y confianza. Y eso es lo que está en juego en las próximas elecciones.