Los aranceles de Trump evidencia el abismo entre PP y Vox en Andalucía

La distancia más grande en el Parlamento de Andalucía no es entre dos puntos de la sede. Es la que separa a PP y Vox. Los aranceles fueron el tema perfecto para hacer una muestra del abismo que les separa, todo ello a pesar de los recuerdos que el portavoz de la formación de Abascal; Manuel Gavira, hizo al presidente de la Junta de la "actitud de otros gobiernos autonómicos". Ni por esas. Juanma Moreno no está dispuesto a tragar con aquello de que "China y Marruecos" son los verdaderos problemas a la hora de analizar las tarifas aduaneras impuestas por un presidente a quien no citaron, ni mucho menos criticaron.

Antes de entrar en el salón de plenos, Moreno se ha felicitado por la "marcha atrás" en la aplicación de aranceles por parte de la administración estadounidense, a la que ha pedido una "reflexión profunda" del enorme problema económico y social que está generando en el mundo con esta guerra comercial. Según el presidente de la Junta, la administración Trump debería "tomar conciencia del enorme problema económico y social que están generando en todo el mundo", y de la "enorme incertidumbre que está generando en todo el mundo".

En vez de "limitar" los aranceles, debería "de una vez por todas quitarlos absolutamente todos", según Moreno, quien no obstante ha considerado "siempre positivo que al menos haya dado una marcha atrás" en este asunto. "Yo creo que esta alocada política arancelaria en la que nos ha instalado la administración norteamericana es claramente negativa para Estados Unidos y es claramente negativa para el conjunto del mundo", ha subrayado Moreno, quien ha confiado en que en ese país haya personas "con la suficiente capacidad e inteligencia como para que asesoren al señor Trump y dé marcha atrás de una manera rotunda y definitiva a los aranceles".

Ya en la sesión de control Moreno ha recordado las reuniones de la Mesa Social con sindicatos y empresarios y desde la Consejería de Agricultura se han realizado ya dos reuniones con los agricultores y ganaderos, al igual que con las cooperativas, con las que están trabajando desde el diálogo y la puesta en marcha de medidas específicas.

Manuel Gavira, portavoz de Vox, en la sesión de control. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Marruecos, China y puñetas

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha lamentado la "hipocresía eterna" que mantienen el PP y el PSOE en el caso de los aranceles, y ha asegurado que el problema radica en el Pacto Verde, la Agenda 2030, Mercosur y la "rendición" con Marruecos, y mientras tanto "se entrega" de manera sumisa a la Unión Europea. "Si hubiese un presidente de Vox en España se habría plantado en Estados Unidos, y hubiésemos mandado a hacer puñetas a todos los burócratas de Bruselas, pero en vez de Abascal tenemos a Sánchez", ha señalado Gavira, quien ha añadido que pese a las críticas que recibe su partido "le digo lo mismo a Trump que a Mohamed".

Ha censurado que Moreno vaya a Bruselas "y agache la cabeza", y le ha exigido que no se vuelque en un país como Marruecos "que nos hace la competencia más salvaje" en materia de aranceles o con un "régimen comunista como el de China".