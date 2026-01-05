Las autoridades alertan en Andalucía de la presencia de histamina en un lote pasta de anchoas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido este lunes una alerta por la presencia de la sustancia química histamina en una pasta de anchoas de la marca Zarotti procedentes de Italia con la fecha de caducidad del 24 de julio de 2026.

Se trata concretamente del producto con el nombre Pasta acciughe (Pasta de anchoas) de la marca Zarotti, distribuida en un tubo de aluminio, que cuenta con el número de lote PH 24 y de una unidad de 60 gramos.

Según la información disponible por la autoridad alimentaria estatal, la comercialización del este lote se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, aunque la Asean no descarta que pueda haber habido el reparto en otras comunidades autónomas.

La información ha sido transmitida a las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos de la marca Zarotti que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber tomado alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la intoxicación por histamina (urticaria en palmas de las manos, cara, cabeza y orejas; dolor de cabeza y mareos; dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea) la Aesan recomienda acudir a un centro de salud, informa Europa Press.

La histamina, según informa la Aesan en su página web, es una sustancia producida naturalmente en el organismo humano y en un número importante de seres vivos. En los humanos se libera principalmente en las reacciones alérgicas que se desencadenan como respuesta a sustancias que nuestro cuerpo reconoce como extrañas, tales como el polvo, el polen o el moho, entre otros.

La histamina no es un aditivo de los alimentos. Su presencia puede generarse en algunos alimentos, sobre todo en determinados pescados que tienen elevadas concentraciones de histidina, que es una sustancia que forma parte de la composición normal. Cuando el pescado muere, la histidina se transforma en histamina por la acción de algunos microorganismos. La presencia de histamina en los alimentos puede provocar en las personas una intoxicación alimentaria.

En los alimentos se genera por el efecto de una mala conservación en los procesos que más afectan a la población. Es por eso por lo que la legislación establece límites máximos de histamina en productos de la pesca, especialmente en anchoas y conservas.