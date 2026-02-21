Ayudas en plena campaña... electoral

Los vecinos de los pueblos pequeños aprecian las campañas electorales porque saben que son el momento propicio para plantear sus demandas: un parque, una piscina municipal, el local para una asociación... Pues bien, el reparto de las ayudas a los afectados por las graves borrascas que ha sufrido Andalucía tendrá lugar en plena campaña electoral a las elecciones autonómicas previstas para la próxima primavera, léase a finales de junio como muy tarde.

Los responsables del Gobierno central y de la Junta llevan toda la semana compitiendo por atender a las víctimas. Las dos administraciones ya han aprobado el paquete y ayudas y ahora el siguiente reto es quién las reparte antes.

Si el jueves, Juanma Moreno anunciaba que las de la Junta se van a solicitar en abril y llegarán en junio, este viernes María Jesús Montero acortaba todavía más los plazos: las primeras llegarán a los bolsillos de los ciudadanos en un mes.

Claro que lo mejor es que ambos han prometido que la burocracia no será un problema y que muchas llegarán de manera directa (sobre todo las agrícolas) mientras que para las demás se están habilitando oficinas y sistemas informáticos que permitan una verdadera agilización. El problema es que los ciudadanos miran a los damnificados por la dana de Valencia y ven que todavía no han cobrado ni un euro, o apenas unos pocos. Lo mismo que sucede con los afectados por el volcán de La Palma.