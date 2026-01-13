Bono Alquiler Joven en Andalucía: solicitudes abiertas para 15.000 nuevos beneficiarios

La Consejería de Fomento ha puesto en marcha una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, una ayuda económica mensual de 250 euros destinada a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a los jóvenes andaluces. La consejera Rocío Díaz ha subrayado la "diligencia" de la administración autonómica al convertirse en "una de las primeras comunidades" en activar estas subvenciones estatales. La responsable del Ejecutivo autonómico ha detallado que la convocatoria se abrió a las 16:00 de este martes a través de la oficina virtual, permitiendo que "todo aquel que lo desea pueda solicitarlo". La consejera destacó que se trata de "34,2 millones de financiación en una convocatoria abierta" que permanecerá activa hasta alcanzar las 15.000 solicitudes, momento en el cual el plazo se cerrará de forma "provisional".

Según los datos facilitados por la administración autonómica, en las dos convocatorias anteriores se tramitaron un total de 24.463 solicitudes, de las cuales 17.418 resultaron favorables. Esta cifra refleja el interés de los jóvenes andaluces por acceder a estas ayudas que buscan aliviar la carga económica que supone el alquiler de vivienda. La iniciativa, impulsada desde el Gobierno central y gestionada por las comunidades autónomas, pretende garantizar que "ese dinero llegue al bolsillo de los jóvenes para poder hacer frente al alquiler", según palabras de la propia consejera.

Las ayudas de 250 euros mensuales están dirigidas específicamente a jóvenes de entre 18 y 35 años que residan en viviendas de alquiler en Andalucía. Para poder beneficiarse de esta subvención, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos económicos establecidos por la convocatoria. En concreto, los ingresos anuales no pueden superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) en el caso de personas individuales, mientras que para unidades familiares el límite se establece en cuatro veces el Iprem. Uno de los requisitos fundamentales es que la vivienda o habitación alquilada constituya la residencia habitual y permanente del solicitante durante todo el periodo subvencionable. Esta condición debe ser acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento municipal, documento que verifica el domicilio oficial del beneficiario. La normativa busca así asegurar que las ayudas lleguen efectivamente a quienes realmente necesitan apoyo para mantener su vivienda habitual.

Las rentas de los contratos de alquiler tienen un límite máximo que oscila entre 900 y 600 euros mensuales, dependiendo del municipio donde se ubique la vivienda y del tipo de contrato suscrito. En el caso de alquiler de habitaciones, la renta máxima para poder optar a estas subvenciones varía entre los 380 y los 300 euros mensuales. Es importante destacar que estos límites de renta no tienen en cuenta otros gastos que puedan estar incluidos en el contrato, como pueden ser el trastero, el garaje o los gastos de comunidad.

El sistema de participación se establece por orden de concurrencia no competitiva, lo que significa que las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada hasta agotar el cupo de 15.000 ayudas disponibles. Este mecanismo premia la rapidez en la presentación de las solicitudes, por lo que se recomienda a los interesados tramitar su petición lo antes posible para no quedarse fuera de esta convocatoria. Las solicitudes se realizarán exclusivamente de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (Veaja). Para poder acceder a esta plataforma digital y completar el trámite, es imprescindible disponer de certificado digital válido y tener instalado el programa AutoFirma del Estado en el dispositivo desde el que se realice la gestión. Este requisito técnico garantiza la identidad del solicitante y la seguridad de los datos transmitidos.

Captura de imagen de la aplicación habilitada desde la Consejería de Fomento

Medida de política de vivienda

El Bono Alquiler Joven forma parte del conjunto de medidas de política pública destinadas a facilitar el acceso a la vivienda de los sectores más jóvenes de la población, uno de los colectivos más afectados por las dificultades del mercado inmobiliario actual. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Estatal de Vivienda y pretende reducir la carga económica que supone el alquiler de vivienda para quienes se encuentran en las primeras etapas de su vida laboral y profesional.

Con una dotación de 34,2 millones de euros para esta convocatoria, la Junta de Andalucía espera beneficiar a un número significativo de jóvenes que actualmente enfrentan dificultades para hacer frente al pago del alquiler. Los 250 euros mensuales que proporciona esta ayuda representan un alivio considerable en el presupuesto de quienes perciben salarios más reducidos o se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) es una referencia utilizada en España para determinar el umbral de ingresos que da derecho a percibir determinadas ayudas y prestaciones públicas. Este indicador se actualiza anualmente mediante los Presupuestos Generales del Estado y sirve como baremo para establecer los límites económicos de acceso a diversas subvenciones. En el caso del Bono Alquiler Joven, el Iprem actúa como criterio delimitador de quiénes pueden beneficiarse de las ayudas. Los solicitantes individuales no pueden superar ingresos equivalentes a tres veces el Iprem anual, mientras que las unidades familiares tienen un límite de cuatro veces este indicador. Esta fórmula permite ajustar las ayudas a las necesidades reales de los solicitantes, priorizando a quienes tienen rentas más bajas.

El periodo subvencionable del Bono Alquiler Joven está determinado por la convocatoria específica y por la disponibilidad presupuestaria. Habitualmente, estas ayudas se conceden por un periodo de dos años, siempre que se mantengan las condiciones que dieron derecho a su concesión inicial. Los beneficiarios deben continuar cumpliendo los requisitos de edad, ingresos y residencia durante todo el tiempo que perciban la subvención. Es importante que los beneficiarios comuniquen cualquier cambio en su situación personal o económica que pudiera afectar al derecho a percibir la ayuda, como mudanzas, modificaciones en el contrato de alquiler o variaciones significativas en los ingresos. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la pérdida de la subvención y a la exigencia de devolución de las cantidades percibidas indebidamente.

Para tramitar la solicitud del Bono Alquiler Joven es necesario reunir una serie de documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos. Entre la documentación habitual se encuentra el DNI o NIE en vigor, el contrato de arrendamiento debidamente registrado, el certificado de empadronamiento que acredite la residencia habitual en la vivienda alquilada, y la documentación que justifique los ingresos económicos del solicitante y, en su caso, de los miembros de la unidad familiar. Además, los solicitantes deben aportar documentación bancaria que permita realizar las transferencias de las ayudas, así como declaraciones responsables sobre el cumplimiento de los requisitos y la veracidad de los datos aportados. La administración puede requerir documentación adicional durante la tramitación del expediente para verificar cualquier extremo de la solicitud, por lo que es recomendable conservar toda la documentación relacionada con el alquiler de la vivienda.