La Cámara Cuentas insta a las universidades andaluzas a que trabajen en la "transparencia" de sus contratos y convenios

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado el informe de fiscalización de las cuentas, contratos y convenios rendidos por las universidades públicas correspondiente a los ejercicios 2019 a 2021 y ha instado a las instituciones académicas a adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información en materia de contratos y convenios, ya que "además de la exigencia legal constituye un elemento clave para la transparencia".

El organismo fiscalizador ha detallado en un comunicado que, en el capítulo de cumplimiento de la rendición de cuentas, la Universidad de Córdoba no ha rendido las cuentas anuales relativas al ejercicio 2021, que no obstante, se ha recibido durante la realización del trabajo de campo. Las cuentas rendidas por las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga están incompletas al no incluir todas las cuentas de las entidades en las que tienen una participación mayoritaria, ejercen un control efectivo o el consorcio está adscrito.

Sobre el contenido de las cuentas rendidas, el órgano autonómico ha señalado que la US no ha incorporado los estados contables de carácter patrimonial en las Cuentas Anuales rendidas en los ejercicios 2019-2020. Asimismo, los estados contables de carácter patrimonial incluidos en las Cuentas Anuales de la UCO para los ejercicios 2019-2020 no han sido sometidos a auditoría externa y presentan inconsistencias en las magnitudes rendidas.

Además, el informe fiscalizador arroja que la UCA, UCO, UGR, UMA, UNIA, UPO y US para los ejercicios 2019-2020 y en la UCA, UGR, UPO, US para el ejercicio 2021, la memoria rendida no se ajusta al modelo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública al no incluir la totalidad de las notas o señalar que no tienen contenido.

La nota 9 Activos Financieros de las memorias de las Cuentas Anuales remitidas no incorpora información completa en relación con las entidades dependientes y la participación que de estas mantienen cada una de las universidades y la nota 15 Provisiones y contingencias en seis Universidades (UAL, UCA, UCO, UJA, UMA, US) no contiene información en relación con las provisiones para los premios de jubilación que debieran estar dotadas.

Remisión de información de contratos

La Cámara de cuentas ha señalado que en 2019 y 2021 nueve Universidades han remitido las relaciones anuales de contratos mientras que en 2020 lo han hecho las diez. No se han remitido las citadas relaciones por parte de UGR en 2019 y UAL en 2021, no obstante, durante el trabajo de campo se han obtenido las mismas. El volumen de contratos formalizados en el periodo 2019 a 2021 ascienden a 82.354 (209 millones), 60.926 (216 millones) y 82.112 (326 millones) contratos, respectivamente, de los que los contratos menores representan el 99% (54 millones) en 2019 y el 98% (69 millones y 83 millones) en 2020 y 2021 de los contratos suscritos.

En cuanto a los plazos de remisión de las relaciones y su cumplimiento se han remitido con posterioridad al 1 de marzo del ejercicio siguiente al que se hubiesen formalizado, y por tanto fuera de plazo, la UJA en 2019 y la UCO en 2020 y 2021.

Respecto a la obligación de remisión dentro de los tres meses siguientes a la formalización de los contratos de los extractos de expedientes que exceden de determinados importes en función de la tipología de contratos han cumplido con la misma cuatro Universidades (UAL, UCA, UGR y UNIA) en 2019, dos (UCO y UHU) en 2020 y tres (UCO, UJA y UNIA) en 2021.

Las Universidades de Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla en 2019, Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga, Internacional de Andalucía, Pablo de Olavide y Sevilla en 2020 y las de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla en 2021 no han remitido la totalidad de los expedientes que debían haber sido enviados de acuerdo con su cuantía y naturaleza.

Remisión de información de convenios

En el periodo 2019-2021 ninguna Universidad ha remitido información relativa a convenios o, en su caso, la certificación negativa de no haber suscrito convenios que cumplen los requisitos. No obstante, durante la realización del trabajo se han dispuesto de las relaciones de convenios, así como de aquellos cuya contraprestación económica supera los 600 millones.

El total de convenios vigentes por las universidades públicas andaluzas para el periodo 2019-2021 asciende a 16.324, de los que el 90% (14.743) no tienen contraprestación, frente al restante 10% (1.581) en los que se contempla contraprestación económica. En 23 convenios los compromisos económicos superan el importe de 600 millones. Todas las Universidades, salvo UHU y UNIA, mantienen convenios con contraprestación económica superior a 600 millones, siendo la UGR con 10, que representan el 43% (10/23) del total de esos convenios, la que tiene un mayor número suscrito.

La Cámara de Cuentas de Andalucía detalla en su informe que no ha sido posible determinar sobre las relaciones de convenios remitidas aquellos que no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 47 de la LRJSP y que, por tanto, no tendrán consideración de convenios, ajustándose a Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que contienen meras declaraciones de contenido general o voluntad de actuar con un objetivo común, pero que no comportan compromisos jurídicos concretos y exigibles.

Evolución

En el ejercicio 2021, las previsiones definitivas en el presupuesto de ingresos del conjunto de las Universidades se elevaron a 2.855 millones, ejecutándose un 72% (sobre el total de Derechos Reconocidos Netos que ascendieron a 2.044 millones en este periodo), lo que supone un incremento de dichas previsiones del 14% durante el periodo analizado. El grado de recaudación en el ejercicio 2021 alcanzó el 94%.

Respecto a las modificaciones y atendiendo a la tipología, las incorporaciones de remanentes de tesorería en el capítulo 8 Activos financieros del presupuesto son las más relevantes, al representar el 82%, 90% y 85% (483 millones, 631 millones y 668 millones) sobre el total modificaciones en ese periodo. El concepto 870 Remanente de tesorería del capítulo 8 Activos financieros para el periodo 2019-2021 alcanza unas previsiones definitivas totales agregadas de 486 millones, 645 millones y 711 millones, respectivamente, lo que supone que en estos ejercicios las UPAS han financiado sus presupuestos de gastos (CD) con recursos propios provenientes de los remanentes de tesorería generados en ejercicios anteriores en el 19%, el 24% y el 25%, respectivamente.

En 2021 los créditos definitivos en el presupuesto de gastos ascienden a 2.855 millones, de los que se han ejecutado el 73%, lo que supone un incremento en el gasto total en el periodo 2019-2021 del 14%. El grado de pagos alcanza el 96%. Respecto a las modificaciones en 2021 representan el 28% de los créditos definitivos.

Recomendaciones

Tras estos resultados, la Cámara de Cuentas recomienda a las universidades determinar las inversiones en entidades en las que participa de forma minoritaria, así como continuar impulsando los procesos de extinción de las entidades que se encuentran sin actividad o en proceso de liquidación.

También ha instado a tomar las medidas oportunas para que las cuentas de las entidades dependientes, en las que tenga una participación mayoritaria o ejerzan un control efectivo, así como las de los consorcios adscritos que están con actividad formen, aprueben y rindan sus cuentas junto con las de la entidad principal. Además, urgen a adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información en materia de contratos y convenios, conforme al procedimiento, en los plazos y forma indicada en la LCSP, LRJSP, así como en el acuerdo de procedimientos del CCA.